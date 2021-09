Violenti temporali con allagamenti e trombe d’aria soprattutto in Lombardia, strade interrotte, un hotel evacuato

Violenti temporali si sono abbattuti su alcune regioni del nord Italia, a causa di un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale, con allagamenti nel Varesotto. Almeno 50 gli interventi dei vigili del fuoco in quest’area per allagamenti, alberi pericolanti e automobilisti in panne, con strade e sottopassi allagati, torrenti in piena: sull’A8 corsie inondate d’acqua all’altezza dell’uscita di Gazzada verso Varese. Disagi anche per la circolazione dei treni. . Gli ospiti di un hotel a Varese sono stati evacuati dai vigili del fuoco. Circondati dall’acqua, in 75 sono stati costretti a lasciare le camere e mettersi al riparo. Tra Gallarate e Busto Arsizio le richieste di soccorso per allagamenti sono arrivate a oltre 130. Le maggiori criticità nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Arno, dove, a causa di sottopassi allagati, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati dall’acqua nelle proprie vetture.

Inoltre una tromba d’aria si è abbattuta sul Comune di Corte Palasio, nel Lodigiano. Sono arrivate decine di telefonate di richiesta di soccorso ai pompieri e diverse squadre sono all’opera per cercare di mettere in sicurezza le abitazioni colpite, anche di recente edificazione, alcune delle quali parzialmente, altre quasi completamente scoperchiate. Non si registrano feriti. E’ previsto che le operazioni di messa in sicurezza dell’area a cura dei pompieri durino ore.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta anche nella Bassa Bresciana. Particolarmente critica la situazione a Canegrate, nel Milanese, dove il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati. La strada statale 341 “Gallaratese” è stata temporaneamente chiusa al traffico tra il km 35,387 e il km 36,697 nel territorio comunale di Gallarate causa il versamento in carreggiata di fango e detriti per uno smottamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza. Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare, persistono precipitazioni intense ed abbondanti su Piemonte e Toscana, con particolare riferimento alle relative aree centro-settentrionali; per le prossime 12 ore sulla Lombardia, nonché su Trentino-Alto Adige e Veneto. In Friuli-Venezia Giulia i fenomeni saranno accompagnati da intensa attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.