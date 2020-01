Vinto a Torino il primo premio di 5 milioni della Lotteria Italia 2019. I vincitori di 2° categoria. Complessivamente sono stati venduti oltre 6 milioni di biglietti (il 3,4% in meno dello scorso anno)

Il primo premio della Lotteria Italia 2019, di 5 milioni di euro, è andato a Torino (biglietto n. O005538).

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine.

Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma.

Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca

Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como

Il sorteggio è avvenuto nel corso del programma televisivo di Rai1 “I soliti ignoti” condotto da Amadeus

Ecco le serie e i numeri dei 20 biglietti di seconda categoria estratti, del valore di 100.000 euro ciascuno.

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO).



I biglietti venduti quest’anno sono stati complessivamente 6 milioni e 717mila, per un incasso di 33,5 milioni di euro (il 3,4% in meno rispetto all’anno precedente, quando furono 6 milioni e 955 mila). Il Lazio, riferisce Agipronews, si conferma come prima regione per vendite, con 1,3 milioni di tagliandi (il 20% del totale nazionale) ma in calo del 5,2% rispetto allo scorso anno. Roma conferma ancora una volta la sua tradizione di “Capitale della Lotteria”: le vendite nei confini della provincia resistono sopra il milione, ma il calo colpisce anche qui con un -5,5%. Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti, anche per questa edizione, è la Lombardia: circa 1,1 milioni (il 16,4% del totale nazionale), il 2% in meno rispetto a un anno fa.