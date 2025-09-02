VERSO LE REGIONALI 2025/ La lista ‘Dimensione Bandecchi’ attiva e propositiva. Stefano Bandecchi: “Fico candidato fantoccio, centrodestra non pervenuto. La Campania merita di più”. Maritato rincara la dose: “La Campania non è moneta di scambio”

di FABIO CAMILLACCI/ E’ scattato il conto alla rovescia verso le elezioni regionali in Campania. Particolarmente attiva e propositiva la lista ‘Dimensione Bandecchi’. Il candidato governatore Stefano Bandecchi critica la politica degli altri schieramenti e dichira: “Mentre nel centrosinistra si attende la chiusura del mercato delle candidature e De Luca continua a ottenere ciò che gli interessa, e mentre il centrodestra non riesce ancora a esprimere un candidato, i problemi della Campania restano invariati: sanità al collasso, lavoro assente e povertà in crescita. Ma questo a loro non importa: tutto ciò che conta sono le poltrone, i ruoli, gli incarichi per i figli. In una parola: il potere”.

Le altre parole di Bandecchi. Il candidato presidente aggiunge: “Sanità al collasso, disoccupazione alle stelle, insicurezza nelle strade: invece di agire per restituire ai campani la dignità che meritano, i politici continuano a trattarli come merce di scambio. Il massimo che i partiti sono riusciti a fare è proporre, da un lato, un candidato finto come Roberto Fico, già destinato a non contare nulla; dall’altro, per il centrodestra, si vocifera di un candidato civico, perché in 10 anni di opposizione in Campania non è riuscito a creare una leadership credibile, unitaria e presente sul territorio. Attendo con impazienza l’inizio della campagna elettorale per confrontarmi con entrambi e dimostrare ai cittadini campani che il cambiamento è possibile, a patto di cambiare persone e sistema. Io sono pronto e a disposizione, Dimensione Bandecchi è e sarà al servizio dei cittadini campani”.

Dalla stessa lista ‘Dimensione Bandecchi’, l’attacco di Michel Emi Maritato. In una nota, infatti, il candidato al Consiglio Regionale scrive: “Rispetto alle decisioni del centrosinistra che vedono Piero De Luca leader del Pd Campania in cambio di Roberto Fico candidato governatore del centrosinistra, la vicenda che sta emergendo in questi giorni è davvero triste, grave e inaccettabile. Ancora una volta, il Partito democratico dimostra che il suo unico interesse non è il bene dei cittadini, ma solamente la spartizione delle poltrone e la conservazione degli equilibri politici a ogni costo”.

La precisazione. Lo stesso Maritato poi sottolinea: “Noi siamo dell’opinione che non si può ridurre la Campania a una moneta di scambio tra correnti di partito, per questa ragione con ‘Dimensione Bandecchi’ siamo in campo per rompere questa logica: basta compromessi al ribasso, basta interessi personali. I cittadini meritano un governo che guardi al futuro della Campania, che si impegni davvero per abbattere le liste d’attesa sanitarie, creare lavoro, sostenere imprese e famiglie. Io sarò la voce libera di Napoli e della sua provincia, contro ogni tentativo di trasformare la democrazia in un mercato di poltrone politiche”.