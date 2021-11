VERSO IL DERBY DELLA MADUNINA/ Champions League, Inter: missione compiuta. I nerazzurri calano un tris in Moldavia contro la sorpresa Sheriff e vedono gli ottavi. Amarezza Milan: solo un pareggio al Meazza con il Porto e adesso per la qualificazione serve un miracolo sportivo

di FABIO CAMILLACCI/ Un altra giornata di Champions League agrodolce per le due squadre di Milano. L’Inter sorride: i nerazzurri vincono 3-1 in Moldavia contro la sorpresa Sheriff e vedono gli ottavi di finale. Al contrario, il Milan al Meazza piange perchè non va oltre l’1-1 con il Porto e la qualificazione al turno successivo è sempre più lontana. Ma non è ancora finita, l’aritmetica tiene ancora in vita la squadra di Pioli che però per sperare nel miracolo sportivo dovrà vincere in casa dell’Atletico Madrid e battere il Liverpool a San Siro. E potrebbe non bastare, perchè dipenderà anche dall’esito delle altre gare in programma nelle ultime due giornate della fase a gironi. Tutto questo a 4 giorni dal “derby della Madunina” Milan-Inter in campionato.

Tiraspol: Sheriff-Inter 1-4. Brozovic (nella foto il suo gol), Skriniar e Sanchez a segno nella ripresa e la compagine di Simone Inzaghi sistema del tutto la classifica nel raggruppamento dopo un inizio difficile; inutile l’incornata di Traore nel finale di partita. I nerazzurri dominano la gara fin da subito, sprecano molto, ma, concedono poco o nulla. A questo punto, vincere il 24 novembre al Meazza contro il fanalino di coda Shakhtar Donetsk di De Zerbi potrebbe già garantire il visto per gli ottavi. Nell’altro match del gruppo, Real Madrid-Shakhtar 2-1. Blancos lanciati da una doppietta del solito Karim Benzema, sempre più “Etoile”. La nuova classifica: Real 9 punti, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar 1.

Milan, un pari col Porto che serve a poco, ma, la fiammella della speranza rimane accesa. La sfida di Milano finisce 1-1: lusitani in vantaggio nel primo tempo con Luis Fernando Diaz, pareggio milanista nel secondo tempo grazie all’autorete di Mbemba. Alcuni incastri però tengono in vita il Diavolo; ammesso che i rossoneri vincano le prossime due gare, altrimenti sarà eliminazione dall’Europa o retrocessione in Europa League. A tenere in vita il Milan è soprattutto la vittoria del Liverpool contro l’Atletico Madrid per 2-0. Questa pertanto la classifica del girone dopo 4 partite: Liverpool 12 punti (Reds già qualificati agli ottavi e al 99% come primi), Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1. Nonostante tutto, c’è ancora speranza in casa rossonera.