VERSO I MONDIALI DI QATAR 2022/ Sorteggiati a Zurigo i gironi di qualificazione. Complessivamente, non è andata male all’Italia di Mancini che nell’urna trova: Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Si qualifica direttamente la prima del girone, le seconde vanno ai play-off

di FABIO CAMILLACCI/ Zurigo: sede Fifa, va in scena l’atteso sorteggio per la composizione dei gruppi di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in programma in Qatar nel 2022. Francia campione del mondo in carica in testa: alle sue spalle altre 54 nazionali. Il loro destino è affidato a un’urna. Qualche minuto con il fiato sospeso, poi comincia lo studio dei rivali. Meno di due anni per sognare. E tutte con la consapevolezza che di quelle 55, soltanto 13 si qualificheranno al campionato del mondo che si disputerà in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022.

Numeri e date per il Qatar. Il sorteggio di Zurigo ha partorito i gironi di qualificazione che si terranno dal 24 marzo 2021 al 29 marzo 2022. Le 55 squadre, sono state divise in 10 gruppi: 5 da 6 nazionali, 5 da 5 nazionali. Si qualificano direttamente per il Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Mentre, per gli altri 3 posti si disputerà un corposo play-off tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

Tutto sommato agli azzurri di Roberto Mancini è andata bene. L’Italia è stata inserita nel gruppo C da testa di serie; anche se tra le squadre di seconda fascia, l’ItalMancini ha pescato proprio una di quelle da evitare, ovvero la Svizzera che peraltro è già nel girone degli azzurri al prossimo Europeo. E’ andata meglio con la terza fascia, trovando l’Irlanda del Nord; decisamente meno quotata della Svizzera. Completano il gruppo Bulgaria e Lituania che non sono certo ostacoli insormontabili. Di seguito, tutti i gironi di qualificazione per Qatar 2022.

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian. Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo. Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan. Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova. Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra. Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta. Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Lichtenstein.