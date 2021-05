VENEZIA IN FESTA/ I lagunari tornano in Serie A dopo 19 anni ricchi di delusioni e una retrocessione in C evitata solo grazie al ripescaggio. Nel derby veneto con il Cittadella, è il “Doge” Bocalon a scacciare i fantasmi. S’infrange ancora ai play off il sogno dei padovani

di FABIO CAMILLACCI/ Venezia, la via crucis calcistica è finita: gli arancioneroverdi tornano in Serie A dopo 19 anni ricchi di delusioni, ripescaggi, cadute drammatiche e risalite faticose. Un incubo cominciato nel 2002 e una retrocessione in C evitata nel 2019 solo grazie al fallimento del Palermo. Nella finale di ritorno dei play off di B, ai lagunari, in virtù della vittoria dell’andata per 1-0 in casa del Cittadella, basta l’1-1 dello stadio “Penzo” per ritrovare il massimo campionato. Sul tabellino dei marcatori del derby veneto: vantaggio degli ospiti con Proia, pareggio di Bocalon al 93′. Per i padovani, l’ennesima amarezza: sono anni infatti che il Cittadella sfiora quella che sarebbe la prima storica promozione in Serie A. Tante delusioni arrivate nei play off. Mentre, il ritorno in A del Venezia è un successo firmato mister Paolo Zanetti.

Il tecnico ha fatto un autentico capolavoro alla sua terza esperienza in panchina. Chiamato in estate per migliorare l’undicesimo posto del suo predecessore Alessio Dionisi (promosso in A con l’Empoli), Zanetti ha centrato l’obiettivo. Ovviamente, per questa promozione, meritano applausi dirigenti e calciatori. Su tutti, il talentino Maleh: 22enne centrocampista italiano con cittadinanza marocchina e di proprietà della Fiorentina. Complimenti anche a Francesco Forte, capocannoniere della squadra con 15 reti. Una citazione la meritano anche Mattia Aramu e Dennis Johnsen, rifinitori efficaci. Riccardo Bocalon detto il “Doge”, che due anni fa giocava in Serie C. E ancora: capitan Modolo, il perno Taugourdeau, il redivivo Molinaro e i portieri esperti Maenpaa e Pomini (36 e 40 anni), il loro apporto è stato fondamentale.

Delusione Cittadella. Quella contro il Venezia è la seconda sconfitta in finale in tre anni, ancora una volta in un derby. Nel 2019 prevalse il Verona, capace di vincere per 3-0 al “Bentegodi” dopo lo 0-2 del “Tombolato”. Stavolta in casa dei padovani c’è rabbia perchè nonostante il gol del vantaggio e in superiorità numerica per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Mazzocchi per doppio giallo, la squadra di mister Venturato ha fallito la “remuntada” dopo lo 0-1 del match d’andata. Ricordiamo che alla luce della peggiore posizione in classifica nella regular season, il Cittadella avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto. Sicuramente, il club di patron Andrea Gabrielli ci riproverà nella prossima stagione. Intanto, la Serie A 2020-2021 è definita: Empoli, Salernitana e Venezia prendono il posto di Benevento, Crotone e Parma.