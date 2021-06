VACCINI E CASO ASTRAZENECA/ Ribadita dal Comitato tecnico scientifico la raccomandazione di usarlo per gli over 60, dopo il caso della giovane donna di Genova. Indice dei contagi sempre all’1% dei tamponi

Il vaccino anti-covid AstraZeneca di nuovo oggetto di preoccupazioni, controversie, contrasti interpretativi sulla sua più corretta utilizzazione dopo il nuovo caso di trombosi che ha colpito una giovane donna dopo la somministrazione. Si attende ora un pronunciamento sul suo impiego nella strategia vaccinale, in particolare sull’uso per i giovani. La questione è all’esame degli esperti del Comitato tecnico scientifico, il cui coordinatore, Franco Locatelli (nella foto con Brusaferro), ha dichiarato in una intervista a Rainews 24: “Proprio in queste ore c’è un’attenzione che definirei suprema per cogliere tutti i segnali che possono in qualche modo allertare su eventuali effetti collaterali che portino poi a considerare dei cambiamenti di indicazioni al vaccino AstraZeneca, che – ricorda Locatelli – è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perchè il rapporto tra i benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia“.

“Quello che si è verificato nella sfortunata ragazza di Genova, cui va tutta la mia attenzione e affetto – ha detto ancora Locatelli – pone un’ulteriore riflessione, anche alla luce del mutato contesto epidemiologico, in quanto la riduzione dei casi che abbiamo nel Paese rende anche più cogente tale riflessione”.

AGGIORNAMENTO DEL 9 GIUGNO

E a proposito di aggiornamento sull’andamento dell’epidemia si rileva che sono 2.199 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 102. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.237.790 (126.767 i morti). I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto al giorno precedente, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore.

Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.917. Il tasso di positività al Covid è all’1%, stabile rispetto allo 0,8% di ieri. Sono 661 (688) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 24 (ieri erano stati 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.382 contro i 4.685 di ieri.