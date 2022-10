Una strage a Seul (151 morti finora accertati) ai festeggiamenti di Halloween senza le restrizioni anti-Covid

i primi festeggiamenti di Halloween senza restrizioni anti-Covid all’aperto si sono trasformati in una strage di giovani: nella calca creatasi a Itaewon, il quartiere dei locali e della vita notturna nella capitale sudcoreana, sono rimaste uccise 151 persone di cui 19 di nazionalità straniera e in particolare da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. Fra le vittime ci sono 97 ragazze e 54 ragazzi, per la maggior parte sotto i 30 anni. I feriti, secondo quanto ha riferito il capo dei vigili del fuoco, sono 82 dei quali 19 in gravi condizioni. Si tratta di una delle stragi peggiori dell’ultimo decennio in queste circostanze. Al momento, affermano le autorità, sono 355 le denunce di persone scomparse. A Seul,di cui 19 di nazionalità straniera e in particolare da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia., per la maggior parte sotto i 30 anni.secondo quanto ha riferito il capo dei vigili del fuoco,. Si tratta di una delle stragi peggiori dell’ultimo decennio in queste circostanze.

Ancora non è stata diffusa una versione ufficiale sulle cause dell’accaduto nella zona dove si erano radunate 100mila persone per le celebrazioni: alcuni media locali, come l’emittente all news Ytn, sostengono che il caos è scoppiato dopo che tra i giovani si è sparsa la voce della presenza di un personaggio famoso in un bar del quartiere. Le prime notizie da fonti ufficiali parlavano di dozzine di persone andate in arresto cardiaco, probabilmente schiacciate dalla folla e oltre 140 ambulanze sul posto.

Le immagini diffuse sui social media mostrano il panico di chi fuggiva e una fila di cadaveri a terra coperti dai teli dei soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono state calpestate a morte, dopo che una grande folla ha iniziato a farsi avanti in uno stretto vicolo vicino all’Hamilton Hotel, famoso luogo di party. La polizia ha detto che decine di persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare per le strade di Itaewon, mentre molte altre sono state portate negli ospedali vicini. “Le persone erano a strati una sopra le altre come fosse una tomba. Alcuni perdevano gradualmente conoscenza mentre altri sembravano già morti”, ha raccontato un testimone all’agenzia sudcoreana Yonhap.

Un video particolarmente angosciante mostra decine di persone che lottano per respirare e rimanere in piedi tra la folla, mentre i soccorritori tentano di districarsi dalla fuga precipitosa di chi non aveva bisogno più di assistenza medica.