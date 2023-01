Una serie di incidenti stradali mortali nella notte in Italia. Il più grave per numero di vittime a Fonte Nuova sulla Nomentana alle porte di Roma, dove 5 ragazzi sono morti nel ribaltamento di una Fiat 500. Gli altri sempre alle porte di Roma, in provinìcia di Padova, in Sardegna

Una serie di incidenti stradali mortali durante la notte in Italia. Il più grave a Fonte Nuova, alle porte di Roma, dove 5 ragazzi sono morti, come riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare (foto a sinistra). Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova nel tratto attraversato dal la via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, sopravvissuta all’incidente, è ricoverata all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

Sempre a Roma sulla via Nomentana un automobilista di 63 anni è stato fermato dopo aver investito due bambini di 7 ed 11 anni subito dopo aver urtato una donna di 60 per poi fuggire dal luogo dell’incidente. Ma la sua corsa è finita contro un’auto in sosta, poi è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale di Roma: a questo punto l’uomo ha aggredito la vigilessa. I piccoli sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Trasportata in codice rosso al Pertini la signora investita.

Sempre questa notte tre persone (due uomini e una donna in età compresa tra i 20 e i 45 anni) hanno perso la vita in un incidente lungo la statale Romea tra Legnaro e Piove di Sacco, nel Padovano. L’auto, una Audi A6, sarebbe uscita di strada. Due persone sono rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Morta sul colpo la terza vittima, sbalzata fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piove di Sacco e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 4 del mattino.

Violentissimo scontro presso una rotonda stradale in Sardegna: coinvolte un’auto ed un furgone che secondo i Carabinieri avrebbe tamponato la vettura: in coma una bambina di 9 anni, ricoverati in ospedale in codice rosso la mamma, di 43 anni, e l’altro figlio di tre. L’incidente è avvenuto vicino alla rotonda di Decimomannu, nel cagliaritano. La famiglia è residente a Sestu e probabilmente stava tornando a casa: l’automobile viaggiava in direzione Cagliari. L’urto è stato molto violento: i vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco tra le lamiere, per consentire il soccorso alla donna e ai due bambini, rimasti incastrati all’interno della vettura. Poi la corsa in ospedale.