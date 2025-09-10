TECNOLOGIA NEL CALCIO/ Una rivoluzione in campo: la RefCam debutta in Serie A con Juventus-Inter

di ALESSIA ALIMONDA/ Una novità tecnologica è pronta a cambiare il modo in cui guardiamo il calcio in Italia. La RefCam,una micro-telecamera montata sull’arbitro, farà il suo esordio assoluto in Serie A in occasione del “derby d’Italia” tra Juventus e Inter. Questa innovazione promette di offrire ai tifosi una prospettiva inedita e incredibilmente immersiva.

​Cos’è la RefCam e Come Funziona. ​La RefCam è una telecamera ad alta risoluzione, del peso di appena 6 grammi, che viene fissata alla base del microfono dell’arbitro. Questa tecnologia non è del tutto nuova: è stata già sperimentata con successo durante il Mondiale per Club e ora arriva anche nel nostro campionato, in linea con i protocolli approvati da FIFA e IFAB.

Il suo scopo principale è quello di mostrare le azioni di gioco dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. La telecamera verrà utilizzata in diverse fasi: durante il riscaldamento in tempo reale durante la partita, specialmente in occasioni come i calci di punizione, e per mostrare replay di momenti salienti. Il segnale video, inoltre, sarà a disposizione anche del VAR offrendo un’ulteriore angolazione per l’analisi delle azioni.



Un Nuovo Livello di Trasparenza e Spettacolo. ​L’introduzione della RefCam segna un passo importante nel percorso di innovazione che la Lega Calcio Serie A sta portando avanti. Come ha dichiarato Luigi De Siervo Amministratore Delegato della Lega Serie A, l’obiettivo è duplice: migliorare l’esperienza dello spettatore e aumentare la trasparenza delle decisioni arbitrali. ​”L’introduzione della RefCam nel nostro campionato fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco”, ha spiegato De Siervo. “Il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive”.

La particolarità. ​Questa nuova tecnologia ha il potenziale per avvicinare ancora di più i tifosi all’azione, rendendoli partecipi delle emozioni e delle dinamiche in campo come mai prima d’ora. Con la RefCam, il calcio italiano si allinea alle tendenze globali, dimostrando ancora una volta l’impegno verso l’innovazione e la modernizzazione.

