UNA POLTRONA PER TRE/ Lotta scudetto: le prove di fuga dell’Inter sfumano all’87’ del big-match in casa del Napoli. Il neoacquisto Illing regala il pari ai partenopei. Nerazzurri sempre al comando con un punto di vantaggio sulla squadra di Conte e a +3 sull’Atalanta che non ne approfitta steccando con il Venezia

di FABIO CAMILLACCI/ Inter, le prove di fuga scudetto sfumano all’87’. Contro il Napoli al Maradona, il big-match del 27esimo turno finisce 1-1. Antonio Conte pesca il jolly Billing dalla panchina e agguanta il pareggio in extremis. Un pari sostanzialmente giusto. Ospiti in vantaggio al 22′ con uno splendido calcio di punizione di Dimarco; l’esterno mancino è poi costretto a uscire per infortunio nella ripresa. Pesa anche l’uscita di Calhanoglu. Occasione persa, invece, per l’Atalanta che non approfitta del risultato di Fuorigrotta: solo 0-0 in casa contro il Venezia. La Dea non va oltre due pali colpiti nel primo tempo. Nel terzo anticipo, Udinese-Parma 1-0.

Napoli-Inter 1-1. I nerazzurri sbloccano la gara dopo 22 minuti grazie alla fantastica pennellata di Dimarco, ma, invece di cercare il raddoppio per chiudere il discorso del tutto, calano vistosamente subendo il ritorno dei padroni di casa. La rete del centrocampista danese Philip Billing, arrivato dal Bournemouth nella sessione invernale di calciomercato, è costruita sull’asse McTominay-Lobotka; devastante la percussione dello slovacco. Un gol che impedisce all”Inter di scappare (nella foto: il gol di Billing). La squadra di Simone Inzaghi resta dunque in vetta con 58 punti, a +1 sul Napoli (57) e a +3 sull’Atalanta (55).

Atalanta-Venezia 0-0. Al Gewiss Stadium di Bergamo, nella prima frazione di gioco la squadra di Gasperini crea diverse occasioni da rete; ma rischia anche di subire gol dai lagunari. Gli orobici colpiscono un palo con Zappacosta e un incrocio dei pali con Cuadrado. Però, poco prima dell’intervallo è il Venezia a sfiorare il vantaggio con un inserimento di Zerbin. Nel secondo tempo, il tecnico atalantino prova a cambiare l’inerzia della partita con i cambi, ma proprio Ademola Lookman, ovvero l’uomo al centro delle recenti polemiche, fallisce una grande occasione. In chiave lotta salvezza, il Venezia, penultimo, rosicchia un punto al Parma sconfitto a Udine.

Udinese-Parma 1-0. Friulani letteralmente scatenati in questa fase della stagione: terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. Gli uomini del mister tedesco-croato Runjaic dominano per tutti i 90 minuti il Parma di Chivu. Una cosa dice tutto: il migliore dei ducali è il portiere Suzuki, costretto ad arrendersi solo a Florian Thauvin che trasforma il calcio di rigore del successo al 38′. Udinese decima in classifica con 39 punti, in scia di Milan e Roma. Parma fermo in quartultima posizione con 23 punti.