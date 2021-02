Una novità sul mercato vinicolo: le bollicine analcoliche

E’ la grande novità nel mercato vinicolo. Bottega, cogliendo di sorpresa tutto il settore. Immette sul mercato il primo vino analcolico. Si tratta di Bottega 0 (zero) una nuova bevanda effervescente analcolica, che ha origine da mosto d’uva selezionato e nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di coloro che, per questioni di salute o per motivi religiosi, non consumano bevande alcoliche. E’ gradi anche a chi apprezza il vino ma adotta un approccio cauto nel consumo di alcool. Bottega 0 evoca la grande tradizione degli spumanti di cui è un’originale evoluzione analcolica. Si presta a modalità di consumo consolidate e a celebrare il rito del brindisi, grazie al fascino senza tempo delle bollicine. Il sapiente dosaggio di anidride carbonica regala alla bevanda freschezza, vivacità e carattere, nonostante la gradazione alcolica sia pari a zero. Si tratta di una bevanda rosé cxhe richiama il legame indissolubile con il mondo del vino e che a breve sarà disponibile anche in versione bianca.