Un uomo ucciso dalla rabbia in Francia dopo essere stato morso da un pipistrello

LA CADUTA DI MILANO/ Befana amara per Milan e Inter. Chiesa bum bum e la Juve passa al Meazza. Nerazzurri battuti dalla Samp degli ex. La Roma vince a Crotone per il ds De Sanctis ferito gravemente in un incidente. Clamoroso tonfo del Napoli contro lo Spezia. Parma: esonerato Liverani, torna D’Aversa

Sport