Un uomo di origini asiatiche irrompe sparando in una sala da ballo in California durante la festa per il capodanno cinese uccidendo 5 donne e 5 uomini dandosi poi alla fuga

Il capo del Dipartimento di polizia della contea di Los Angeles ha dichiarato che i feriti sono stati portati in ospedali della zona in condizioni che vanno dallo stabile al critico e ha riferito che le persone “stavano uscendo dalla location urlando” quando gli agenti sono intervenuti. Ha inoltre raccontato che gli agenti sono poi entrati nella sala da ballo dove hanno trovato le vittime mentre i vigili del fuoco intervenivano sui feriti. Meyer non ha spiegato perché la polizia non ha fornito informazioni sulla sparatoria per diverse ore mentre il killer era ancora in fuga. Il capitano ha detto che è troppo presto per sapere se il killer conoscesse qualcuno nella sala da ballo o se si possa parlare di crimine d’odio.