Un uomo di 56 anni a Milano accoltella moglie e suocera di 90 anni e persino il gatto, poi si procura lievi ferite con lo steso coltello e chiama i carabinieri

Ha inferto oltre 20 coltellate al torace e all’addome della suocera per poi accanirsi anche con il gatto domestico, il 56enne che stamattina ha accoltellato la moglie e la suocera novantenne nel suo appartamento in via Lambruschini, a Milano. L’uomo ha poi rivolto la lama contro se stesso ma procurandosi solo leggere ferite. Ora si trova in codice verde al Niguarda, piantonato dai militari, dove i sanitari stanno valutando se ricoverarlo per motivi psichiatrici (presso l’ospedale Sacco).

L’anziana è in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Carlo, mentre la moglie resta in sala operatoria al Niguarda per diverse coltellate ricevute al busto, alcune delle quali profonde.

L’uomo ha riferito di aver ferito anche il gatto domestico che è stato recuperato dai militari e affidato a Ats servizio veterinario solo leggermente ferito. Le indagini sono affidate al Nucleo Operativo Milano Porta Magenta che procede su disposizione dell’autorità giudiziaria al sequestro dell’appartamento e dei vestiti delle persone coinvolte. La coppia non ha figli.

Ancora non è chiaro il movente di tanta ferocia. E’ stato lo stesso accoltellatore a chiamare il 118 dopo aver ferito moglie e suocera.