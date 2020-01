UN PROSECCO DOC PER IL CALCIO NAPOLI

Il Calcio Napoli e Bottega spa, una delle più conosciute aziende vinicole italiane, annunciano di aver sottoscritto un accordo per la produzione e distribuzione del Prosecco Doc SSC Napoli, una splendida bottiglia blu oltremare (foto) con il logo del calcio Napoli, per far felice la tifoseria e per brindare, si spera, a brillanti risultati sia in campionato che in Champions League.

Per la verità le bottiglie di Prosecco calcio Napoli sono già in vendita in tutta la Campania, nei club delle tifoserie, nelle migliori enoteche italiane e su Amazon Brand Store SSCN.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dice Sandro Bottega- della scelta del Calcio Napoli, del presidente e amico Aurelio De Laurentiis, che ha scelto il nostro Prosecco poiché lo ritiene di alta gamma» dice Bottega. «Inoltre Napoli è la patria della vera cucina italiana e non potevamo non esserci dove si mangia bene. Iniziamo con un centomila bottiglie l’anno, certi che dovremo andare anche all’estero dove lavorano migliaia di napoletani. Speriamo che il nostro Prosecco porti concordia, serenità e grandi risultati».

Per la produzione di questo vino Bottega impiega le più alte forme di tecnologia tanto nel processo di vinificazione e di spumantizzazione quanto nell’imbottigliamento finale. Bottega è molto conosciuto nel mondo del Prosecco poiché il suo Gold, nei duty free e nel Traver Retail è il più venduto al mondo, e se si considerano anche gli Champagne, è secondo solo dietro a Moet & Chandon.