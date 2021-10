Un altro strano incendio a Roma: distrutti 20 autobus in un deposito dell’Atac

20 autobus dell’Azienda municipalizzata dei trasporti in fiamme la scorsa notte nel deposito sulla via Penestina a Roma. Probabilmente il risultato di un atto doloso, per cui indaga la polizia. L’Atac in una nota, precisa che “il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone”. L’azienda sottolinea di aver attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto.

Tra le ipotesi, sulla causa dell’incendio una è quella dell’origine dolosa; ma non si esclude che le fiamme si siano sprigionate da un autobus guasto, come già accaduto in una rimessa Atac, quella volta a Grottarossa, lo scorso 20 agosto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso elementi utili a chi indaga.

Nella rimessa, a quanto si apprende, c’erano alcuni dipendenti che avrebbero dato l’allarme.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro. Dei rilievi tecnici si stanno occupando i militari del Nucleo investigativo dei Carabinieri. I Vigili del Fuoco hanno messo sotto controllo le fiamme, ma dopo che le vetture erano state completamente danneggiate.