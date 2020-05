ULTRAS CONTRARI ALLA RIPRESA/ Da Torino a Napoli, passando per Brescia, Bergamo e Roma: gli ultrà italiani votano contro la ripartenza del calcio e contestano i protagonisti della vicenda

di FABIO CAMILLACCI/ Il mondo ultras italiano si conferma contrario a una ripresa della stagione calcistica. Nei giorni scorsi, hanno alzato la voce per primi gli ultrà di Brescia e Atalanta (squadre delle zone più colpite dal Covid-19). Si sono accodati quelli di Roma, Napoli, Spal, Genoa e Lecce. Ricordiamo alcuni striscioni esposti ultimamente, la lista è lunga. “C’è chi muore, chi soffre e chi lucra: stop al campionato”, “Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare”, “con la nazione in questo stato siamo contrari alla ripresa del campionato”, “il concetto è chiaro: per voi conta meno la salute del denaro! Finché l’emergenza non è finita…nessuna partita! Società e calciatori, donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!”.

Altri striscioni ultras contro la ripartenza del torneo di Serie A. “Sugli spalti senza la mia gente, che non riparta niente!», “prima il rispetto e la dignità… per noi il campionato finisce qua!”, “non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità… il gioco finisce qua!”. Insomma, nonostante gli sforzi che i n queste ore stanno facendo tutte le parti in causa per far ripartire il calcio in Italia, il messaggio del mondo ultrà è chiaro.

Gli ultras del Torino hanno alimentato la protesta contro la ripresa del campionato. Lo hanno fatto con alcuni striscioni esposti all’ingresso principale del glorioso stadio Filadelfia dove, da venerdì, i giocatori granata si allenano individualmente in vista della ripresa. Sullo striscione, la seguente scritta: “Migliaia di morti in ogni città. Ma voi pensate alla ripresa della serie A”. E ancora: “Il vero virus da debellare siete voi che volete tornare a giocare”. Che dire? I tifosi sembrano decisamente più compatti dei 20 club di A e delle varie istituzioni coinvolte in questa lunga e stucchevole querelle.