Uccide la donna che si oppone alle sue avances davanti a un bar e accoltella le due amiche. Marocchino arrestato a Pinerolo

Accoltella una donna, uccidendola, e ne ferisce altre due. È accaduto nella notte in un bar di Lusena San Giovanni (Pinerolo). I carabinieri hanno arrestato l’omicida, un 34enne di origini marocchine, Medhi Hounafi. Il delitto nel bar Primavera, in via 1° Maggio. Secondo una prima ricostruzione , il marocchino era seduto al tavolo con la vittima, Carmen De Giorgi, di 44 anni (foto) e le due amiche. L’uomo, dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances, l’ha colpita alla schiena, ferendo le altre due che avevano cercato di difenderla. Poi è fuggito.

A dare l’allarme sono stati i clienti del locale ai i carabinieri di Pinerolo che hanno fermato l’assassino in strada, non troppo lontano dal locale di via 1° Maggio.