Tumore maligno al rene asportato a una paziente sveglia all’ospedale Molinette di Torino

di FABIO CAMILLACCI/ Juventus e Milan non giocano in questo turno infrasettimanale di campionato valido per la 18° giornata, la penultima di andata. Crotone-Juventus e Bologna-Milan rinviate perchè bianconeri e rossoneri saranno impegnati nella finale di Supercoppa italiana. Ne approfitta la Roma per tornare momentaneamente a -4 dalla Vecchia Signora […]