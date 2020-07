Trump ufficializza l’uscita degli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che scatterebbe dal 6 luglio del 2021 (quando potrebbe non essere più lui il presidente Usa)

Trump ha deciso: gli Stati Uniti si ritirano dall’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità). La lettera di notifica è stata inviata dal presidente USA alle Nazioni Unite. La decisione però (visto l’obbligo di preavviso un anno) entrerà in vigore il 6 luglio del 2021, quando Trump potrebbe non essere più il presidente degli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre. Nel frattempo gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni per l’anno in corso, compresi gli obblighi finanziari.

L’eventuale entrata in vigore del ritiro Usa il prossimo anno, comunque, per il momento non intacca l’operatività dell’Oms nel pieno della lotta al coronavirus, con 11,6 milioni di contagi e mezzo milione di morti in tutto il mondo. Insomma la mossa di Trump sembra avere uno scopo prevalentemente elettorasle. E infatti il suo antagonista, il demcratico Joe Biden, ha subito dichiarato: “Gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all’Oms nel primo giorno della mia presidenza”.