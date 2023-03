Trump sarà chiamato a rispondere dell’accusa di aver pagato la pornostar Stormy Daniels con il denaro ricevuto come “spesa legale” per la campagna elettorale

Fino a ieri, era circolata la voce che il Gran Giurì, che sulla vicenda lavorava da mesi, non avrebbe deciso la questione fino alla fine di aprile, per via delle ferie pasquali e di altri impegni in calendario. Lo stesso Trump, secondo il New York Times, sarebbe stato colto di sorpresa dalla notizia mentre era nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.

Ancora gli avvocati fanno sapere che l’ex presidente “combatterà vigorosamente” contro l’accusa. L’incriminazione “manca completamente di basi legali”, dice uno dei legali dell’ex presidente, Chris Kine, che parla di “punto più basso nella storia del nostro sistema giudiziario”. La prima reazione politica è di uno dei figli del miliardario, Eric Trump, secondo cui – come scrive su Twitter – la decisione è “ un atto politico ” per ostacolare la ricandidatura del padre alla Casa Bianca.

Lo stesso Tacopina fa sapere alla NBC che Trump si consegnerà all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan all’inizio della prossima settimana . Gli verranno letti i suoi diritti, i cosiddetti “Miranda rights”, gli verranno rilevate le impronte digitali e fatte fotografie, come qualsiasi altro imputato. La Procura conferma la notizia e fa sapere che ha già contattato la difesa dell’ex presidente per organizzare i passi successivi.

Donald Trump (come lui stesso aveva anticipato nei giorni scorsi) sarà il primo ex presidente degli Stati Uniti formalmente incriminato nella storia di questo paese. Il Gran Giurì di Manhattan lo ha incriminato in relazione all’ inchiesta per frode sul pagamento alla pornostar Stormy Daniels (foto ). Trump è accusato di aver comprato sottobanco il silenzio della donna sulle loro relazioni durante la campagna elettorale del 2016 e avrebbe dedotto la somma dalle sue dichiarazioni fiscali facendola passare come spesa legale.

Nei giorni scorsi aveva usato l’argomento di una sua probabile incriminazione in campagna elettorale – Trump è candidato alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024 – denunciando un’operazione politica ai suoi danni e tentando così di ravvivare l’indignazione dei suoi supporter, che restano una fetta importante della popolazione statunitense. La notizia è destinata peraltro a galvanizzare anche i suoi nemici sia fuori che dentro il partito repubblicano, secondo cui Trump ha mentito e non merita dunque di ricoprire il ruolo di potere più alto nelle istituzioni americane.

Le reazioni politiche

Non si sono fatti attendere i commenti politici alla decisione del Gran Giurì.

Un provvedimento che ha “irrimediabilmente danneggiato il nostro Paese”, denuncia il presidente repubblicano della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, che su Twitter assicura: “Il popolo americano non tollererà questa ingiustizia”, qualificata come “abuso di potere senza precedenti” da parte del procuratore Alvin Bragg.

Anche Ron Desantis, governatore della Florida e avversario di Trump nel partito repubblicano, si schiera dalla parte del tycoon incriminato e annuncia che la Florida non lo estraderà. “La strumentalizzazione del sistema giudiziario per far avanzare un’agenda politica capovolge lo stato di diritto ed è anti-americana”, scrive su Twitter. “Il procuratore distrettuale di Manhattan, sostenuto da Soros, ha costantemente piegato la legge per declassare i reati e giustificare condotte criminali. Tuttavia, ora sta forzando la legge per prendere di mira un avversario politico”, attacca Desantis.

Stessa linea per l’ex avvocato di Trump ed ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, che parla di “sforzi irresponsabili e politicamente motivati” per abbattere Trump: “Un giorno triste per l’America”, scrive anche lui via Twitter.

Un altro ex avvocato con un ruolo ben diverso, come dicevamo sopra, è Micheal Cohen, che si dichiarò colpevole proprio per il ruolo svolto nella transazione incriminata, quella del pagamento a Stormy Daniels. “L’incriminazione di oggi non è la fine della storia, ma solo l’inizio”, scrive Cohen, aggiungendo che “La responsabilità conta davvero”.

Nessun commento invece dalla Casa Bianca, come sottolinea anche il New York Times. In questi mesi, il presidente americano Joe Biden e la sua amministrazione hanno più volte ribadito l’indipendenza del Dipartimento di Giustizia in tutte le indagini a carico di Trump-

Trump si dichiara “completamente innocente” e denuncia “una persecuzione politica e un’ingerenza nelle elezioni al più alto livello della storia“. Donald Trump pubblica un lungo comunicato in cui definisce l’incriminazione “una caccia alle streghe” che “si ritorcerà contro Biden”.