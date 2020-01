Truffe per oltre 5 milioni di euro realizzati da organizzazioni mafiose in Sicilia intascando oltre 5 milioni di finanziamenti europei

Un inchiesta in Sicilia dei Ros e della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 94 persone che avrebbero intascato indebitamente fondi erogati dall’Unione Europea per un totale di 5 milioni e mezzo di euro organizzando centinaia di truffe all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli.

Protagonisti della organizzazione truffaldina, a quanto pare, sarebbero soprattutto i clan mafiosi dell’area messinese.

Altri particolari sull’operazione dovrebbero essere resi noti dagli investigatori nelle prossime ore.