Trovato morto nella sua residenza di Tel Aviv l’ambasciatore cinese in Israele. Aveva 58 anni, forse un infarto

L’ambasciatore cinese in Israele Du Wei è stato trovato morto dal suo staff questa mattina nel suo letto nella residenza a Herzliya, a nord di Tel Aviv. Lo riferiscono media che citano la conferma del ministero esteri israeliano. Du Wei, 58 anni, era arrivato in Israele lo scorso febbraio. Prima era stato inviato cinese in Ucraina. La polizia ha aperto un’indagine.

Non ci sono segni di violenza sul corpo dell’ambasciatore. Lo riferiscono i media che citano il Pronto Soccorso israeliano secondo cui a causare la morte del diplomatico, potrebbe essere stato un infarto. Du Wei era sposato ed aveva un figlio. (Ansa)