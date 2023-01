Trovato il terzo appartamento che Messina Denaro usava come “covo” a Campobello di Mazara. Trovato anche un taccuino con nomi di possibili fiancheggiatori della sua lunga latitanza

Tra i reperti rinvenuti e sequestrati nel “rifugio” utilizzato da Matteo Messina Denaro in via CB 31 a Campobello di Mazara c’è anche un “taccuino mastro”, dal quale si possono individuare fiancheggiatori e favoreggiatori di cui ha potuto usufruire il latitante e da cui emergerebbe una fitta rete di relazioni, anche sentimentali, che il mafioso avrebbe intrattenuto negli ultimi mesi. Alcuni appunti risalirebbero fino al 2016.

Proseguendo le ispezioni in via CB 31 gli investigatori hanno trovato anche un “ambiente occultato” in cui c’era altra documentazione, tra cui una serie di “pizzini” con nomi, numeri di telefono, spese di viaggio. Nel secondo “covo” – in via Toselli – hanno terminato i rilievi scientifici nel vano blindato, nascosto da una porta blindata e occultato da un armadio, alla ricerca di tracce organiche e impronte digitali. L’esito non è ancora stato consegnato ma alcune impronte sarebbero state rilevate e si attende il riscontro.

Intanto il gip Fabio Pilato ha convalidato l’arresto dell’autista Giovanni Luppino, che accompagnava Mattia Messina Denaro, partendo dal presupposto che chi porta in giro una figura di spicco di una organizzazione criminale come quella mafiosa è necessariamente soggetto di assoluta fiducia della persona accompagnata, come scrivono i pm della Dda di Palermo.