TROPPO REAL PER LA JUVE/ Mondiale per Club: a Miami decide la sfida un gol del nuovo astro nascente dei Blancos: il 21enne attaccante Gonzalo Garcia. Solo le parate di Di Gregorio evitano ai bianconeri un passivo più pesante

di FABIO CAMILLACCI/ Il Real Madrid si conferma bestia nera delle squadre italiane nelle sfide a eliminazione diretta, niente da fare per la Juventus. I Blancos battono 1-0 Madama e si qualificano per i quarti di finale del Mondiale per Club. All’Hard Rock Stadium di Miami decide una rete del 21enne attaccante Gonzalo Garcia al 54′. Gonzalo Garcia: l’ennesimo talento sfornato dalla cantera madridista. Vittoria di misura per il Real, ma, meritata. Dunque, dopo l’Inter torna a casa anche la Juventus. Ora in questa rassegna non ci sono più rappresentanti dell’Italia.

I bianconeri però hanno poco da rimproverarsi. Tudor alla vigilia aveva chiesto ai suoi una gara da disputare con coraggio. I giocatori juventini hanno accontentato il tecnico croato, ma, il Real Madrid è decisamente più forte di questa Juve. Peraltro nei primi 30 minuti di gioco la Vecchia Signora ha anche avuto le occasioni per passare in vantaggio; poi però gli uomini di Xabi Alonso sono saliti in cattedra facendo valere la loro maggiore qualità.

Juventus schiacciata negli ultimi 30 metri dalle Merengues. Il gol partita di Gonzalo Garcia è stata la naturale conseguenza di questo spartito. Le parate di Di Gregorio hanno evitato alla Juventus un passivo più pesante. Sugli spalti dello stadio della Florida tifano quasi tutti per il Real: la squadra più seguita del primo Mondiale per Club della storia del calcio, la squadra più titolata e famosa del mondo.

L’avvio come detto è di marca bianconera. Kolo Muani e compagni, infatti, dimostrano di seguire alla lettera le indicazioni di Tudor, ribadite nel pre partita: non aver rimpianti a fine gara. Ed è proprio con questo coraggio e questo piglio che la Juve scende in campo: gli spagnoli provano a far male con il giro palla, ma, i bianconeri sono compatti e pronti a colpire in ripartenza.

Il gol partita. Dopo tante parate di Di Gregorio, il Real trova il vantaggio al 9′ della ripresa sugli sviluppi di un corner. L’ex Liverpool Alexander-Arnold riceve sul lato destro dell’area di rigore un cross di Vinicius e rimette la palla al centro pescando Gonzalo Garcia, solo al limite dell’area piccola. Il talentino madridista insacca. Finisce così ma Tudor e i suoi tornano in Italia con una consapevolezza diversa. Un punto fermo da cui ripartire per la prossima stagione.