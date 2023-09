TRIPLETTA DUCATI A MISANO/ MotoGP, Gran Premio di San Marino: trionfa Jorge Martin davanti a Bezzecchi e Bagnaia. Pecco regge nonostante i dolori per la brutta caduta di una settimana fa, ma, lo spagnolo rosicchia altri punti al leader della classifica piloti

di MARCO VALERIO/ Delusione per i centauri italiani al Gran Premio di San Marino: a Misano Adriatico trionfa un Jorge Martìn perfetto. Scattato dalla pole, il pilota spagnolo del team Pramac apre la tripletta Ducati sul circuito intitolato a “Marco Simoncelli”. Completano il podio: la Desmosedici VR46 di Marco Bezzecchi e quella factory di Francesco Bagnaia. Non vince un azzurro ma l’onda rossa di Borgo Panigale continua a lasciare il segno anche sul Mondiale MotoGP 2023.

Pecco stoico dopo la terribile caduta di una settimana fa. La gara, svoltasi su ritmi forsennati, porta Martìn ad accorciare su Bagnaia in classifica generale. Pecco, però, nonostante il dolore sempre presente al ginocchio infortunato, riesce a mantenere la leadership in classifica piloti con 36 punti di vantaggio. Curiosità: tra la Sprint Race di sabato e la gara della domenica, l’hanno fatta da padrone gli stessi interpreti.

Il protagonista assoluto è comunque Martin. L’iberico infatti fa bottino pieno calando un bel tris: pole, vittoria nella Sprint e anche nel Gran Premio. Dunque, un fine settimana da incorniciare per lo spagnolo del team Ducati Pramac, che riesce a rosicchiare ancora qualche punto in classifica generale a Francesco Bagnaia prima delle trasferte asiatiche di questo Motomondiale.

La gara di Misano. Partito benissimo dalla prima casella in griglia, Martìn detta il ritmo della gara con un passo forte e deciso, staccate al limite, e una guida perfetta che porta la sua Desmosedici davanti a tutti. In avvio Bagnaia ci prova, poi è costretto ad arrendersi ai dolori fisici: il ginocchio malandato lo ha messo a dura prova da metà gara in avanti; al punto da costringerlo a rallentare e farsi passare da Marco Bezzecchi.

Applausi al Bez. Merita una menzione speciale Marco Bezzecchi per non aver mai mollato nonostante un Martìn indiavolato. Dolorante alla mano infortunata a Barcellona, l’italiano ha cercato di ricucire il gap dallo spagnolo senza riuscirci. La piazza d’onore, però, fa sorridere Bezzecchi, il team VR46 e in generale tutta la Ducati che centra la quinta tripletta della stagione.

Gli altri piazzamenti. Ai piedi del podio Pedrosa, vera e propria “rivelazione” da wild card in questo weekend di Misano. A seguire, le Aprilia di Vinales e Oliveira. Bene anche Marc Marquez, settimo davanti a Raul Fernandez, Luca Marini e Johann Zarco. A punti anche Alex Marquez con la Ducati Gresini, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo, Binder e Franco Morbidelli. Ritiro anticipato per Pol Espargaro, Joan Mir, Jack Miller e Michele Pirro. Si torna in pista domenica 24 settembre per il Gran Premio dell’India (nella foto: Bagnaia alle spalle di Martin).