Tre giorni di lutto in Egitto per la morte dell’ex presidente Hosni Mubarak (aveva 91 anni)

L’Egitto ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la scomparsa dell’ex presidente Hosni Mubarak, morto ieri all’età di 91 anni. Simbolo del potere autoritario in Nord Africa che portò all’inizio della Primavera araba, il ‘Faraone‘ fu costretto dalla rivolta di massa a farsi da parte nel 2011, dopo 30 anni al potere. In seguito fu arrestato e processato (portato in aula persino in barella) e trascorse alcuni anni in carcere con varie accuse: corruzione, appropriazione indebita, e per aver represso la protesta in modo violento. Nel 2017 fu assolto dalla maggior parte delle accuse e liberato.

Militare in carriera, vice di Sadat (di cui prese il posto quando il presidente venne assassinato) gestì il potere da dittatore, ma acquisì meriti e apprezzamenti per i suoi buoni rapporti in politica estera, in particolare con Israele e con gli Stati Uniti.