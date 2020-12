Tre gendarmi uccisi e uno ferito in Francia: erano intervenuti per una lite scoppiata tra coniugi. L’uomo che ha sparato trovato morto nei pressi della casa

Tre gendarmi sono stati uccisi in una frazione vicino Puy-de-Dome, nella Francia centrale, allorché sono intervenuti nella notte per una lite scoppiata tra due coniugi. Al loro arrivo nei pressi dell’abitazione sono stati uccisi dall’uomo che poi si è dato alla fuga. Un quarto agente è rimasto ferito in maniera non grave.

Gli agenti erano stati allertati per una lite domestica e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco al loro arrivo. Ad aprire il fuoco sarebbe stato il coniuge di 48 anni, che poi ha incendiato la casa ed è fuggito, ma è stato trovato morto a poca distanza dal luogo della tragedia. La donna che si era rifugiata sul tetto dell’abitazione.

Secondo quanto ha annunciato su Twitter il ministro francese dell’Interno, Gerard Darmanin, l’uomo è stato “ritrovato morto”. Il quarto gendarme preso di mira è stato ferito a una gamba e non rischia la vita.