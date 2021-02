Tre femminicidi in 24 ore: una cantante neomelodica a Palermo, una 47enne albanese a San Giuliano Milanese e una 46enne a Faenza

Baglione ha detto al magistrato e al capitano della compagnia dei carabinieri di San Lorenzo, nel corso dell’interrogatorio, che era a conoscenza di una relazione extraconiugale della consorte iniziata quattro mesi fa. Mentre la donna era seduta in bagno ha preso un coltello di 35 centimetri con una lama di 20 e le ha inferto diverse coltellate sul viso, al capo e sul tronco. Non appena ha visto che la moglie non si muoveva più ha coperto il corpo, ha nascosto il coltello sporco di sangue in un soppalco nello sgabuzzino, si è cambiato e ripulito e a questo punto pare abbia svegliato i figli, che a suo dire non si erano accorti di nulla e li ha accompagnati dai nonni. Una volta tornato a casa, Baglione si è preparato una valigia con dentro alcuni indumenti e si è presentato alla caserma Uditore dicendo subito ai carabinieri di avere ucciso la moglie e rivelando ai militari dove si trovava il coltello.