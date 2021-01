Tre braccianti muoiono nello scontro tra la loro auto e un Tir in provincia di Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa ha individuato 29 dipendenti assenteisti della ex ‘Provincia regionale’ oggi “Libero Consorzio Comunale di Siracusa”. I ‘furbetti del cartellino’, dislocati in 4 diverse sedi, durante l’orario di lavoro sono stati sorpresi a fare shopping per le vie del centro di Ortigia e in centri […]