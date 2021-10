Tragedia sul lago di Garda: nel mostrare il fucile ai familiari gli parte un colpo che uccide la figlia quindicenne

Tragedia in provincia di Brescia per l’imprudente esibizione di un’arma in famiglia. In un residence di San Felice del Benaco (sponda bresciana del Lago di Gada) a un uomo di 57 anni, Roberto Balzaretti (che è stato anche assessore nel suo comune), è partito inavvertitamente dal fucile un colpo che ha raggiunto in pieno petto la figlia primogenita, di 15 anni, uccidendola. Vano l’intervento dei soccorritori.

Dalle indagini dei carabinieri sarebbe risultato con certezza che si è trattato di un angosciante incidente. Sul posto si è recato anche il pm di turno, Carlo Milanesi, che ha sequestrato l’arma. Il padre della giovane vittima sarà indagato per omicidio colposo per permettere tutti gli accertamenti del caso.