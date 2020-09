TOUR, DUELLO SLOVENO IN GIALLO/ Sul Col de la Loze la tappa regina della Grande Boucle va al colombiano Miguel Angel Lopez. Il corridore dell’Astana adesso insidia la coppia di testa. Ma Roglic respinge l’attacco di Pogacar e resta leader della corsa

di MARIO MEDORI/ Va a Miguel Angel Lopez la tappa regina del Tour de France 2020: 17° frazione della Grande Boucle. Il colombiano sbaraglia gli altri big nell’ascesa finale al Col de la Loze. Prosegue invece il duello tutto sloveno per il trionfo finale. Pogacar, terzo all’arrivo, è ora secondo in classifica generale a 57″ da Roglic. Il capitano della Jumbo-Visma si è dimostrato più in forma del giovanissimo rivale sulle ultime rampe ma si è comunque dovuto arrendere a Lopez. Il corridore dell’Astana, oltre al successo di tappa, recupera secondi preziosi e adesso è terzo in classifica a 1’26”: scavalcato Richie Porte (nella foto Afp-Gazzetta.it la gioia di Miguel Angel Lopez al traguardo).

Il momento topico della 17° tappa. Quando i corridori affrontano il Col de la Madeleine, ci sono cinque uomini in fuga: Carapaz, Kämna, Alaphilippe, Gorka Izagirre e Dan Martin. Sulla prima salita è la Bahrain-McLaren di Landa a fare il ritmo, mentre Quintana va subito in crisi e sprofonda nelle retrovie. Tra i fuggitivi il più brillante è Alaphilippe, mentre Kämna paga gli sforzi della tappa precedente e si sfila dal gruppetto. In cima alla salita transita per primo tra i big Pogacar, che toglie così la maglia a pois a Cosnefroy. Nella discesa dalla Madeleine Dan Martin non riesce a tenere il ritmo degli altri tre battistrada e viene ripreso dal gruppo.

La scalata decisiva. Nella parte iniziale della terribile ascesa al Col de la Loze tira ancora la squadra di Landa, prima Poels e poi Pello Bilbao; ritmo troppo elevato per Alaphilippe e Gorka Izagirre che vengono ripresi dal gruppo. Caruso lavora per Landa ma tra i big non scatta nessuno, Carapaz non si arrende e accelera. Quando Caruso lascia la testa tocca a De la Cruz che fa il ritmo per Pogacar. Poi si scatenano gli attacchi. Carapaz viene raggiunto e staccato da cinque corridori: Roglic, Kuus, Porte, Pogacar e Miguel Angel Lopez. Nel finale Lopez scatta e si prende la testa della corsa e una vittoria prestigiosa.

Ritiri eccellenti. Prima della partenza il vincitore della Grande Boucle 2019, Egan Bernal, ha deciso di alzare bandiera bianca dopo i problemi alla schiena che lo hanno condizionato in un Tour 2020 molto deludente per lui. Durante la 17° tappa si è ritirato anche Mikel Nieve della Mitchelton-Scott: primo ritiro in carriera durante un grande Giro per il corridore spagnolo. Nella prossima frazione, i ciclisti dovranno percorrere 175 km da Méribel a La Roche sur Foron, con cinque gran premi della montagna.