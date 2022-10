TORNA ROMICS/ Fiera di Roma: 29° edizione del Festival internazionale del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei games

di MARCO VALERIO/ Alla Fiera di Roma torna l’attesissimo appuntamento con Romics: quattro giorni ricchi di approfondimenti e divertimento. Il Festival internazionale del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei games arriva così alla 29esima edizione. Appuntamento dal 6 al 9 ottobre, dalle 10 alle 20. In arrivo un programma completo e ricco di eventi: mostre, talk e workshop su tutto l’universo comics e game. Grande novità per la prima giornata: un trucco a tema Halloween con un workshop dedicato a cosplay spaventosi e, nello stesso giorno, i card game di One Piece, Digimon e Dragonball.

A partire da venerdì 7 ottobre, invece, sono previsti numerosi live drawing con gli autori e le autrici più amate. La maggior parte si svolgono nel padiglione 7: il Comics City. Immancabili anche le sessioni di gioco con i videogame più interessanti per Playstation e Xbox; oltre a realtà virtuale con oculus. E ancora: numerosi appuntamenti con film, di animazione e non solo.

I Romics d’Oro. Non mancheranno le vere e proprie celebrazioni in cui grandi personalità del fumetto, dell’animazione e del gaming verranno premiati con il massimo riconoscimento del Festival. Per questa edizione, il Romics d’Oro è stato conferito a Fabricio Baessa, Jordie Bernet e Jama Jurabev.

Biglietti e altro. Non esistono abbonamenti per più di una giornata e, come ormai accade da qualche anno, non sono ammesse riduzioni per i cosplay. I biglietti si possono acquistare tramite prevendita online e nei punti vendita VivaTicket abilitati. Ognuno può acquistare il proprio: i tagliandi non sono nominativi e quindi potrà essere ceduto eventualmente ad altre persone. Il biglietto giornaliero costa 10,50 euro a cui si aggiunge 1,50 euro di commissione. Buon divertimento.