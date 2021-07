TOKYO 2020, ALTRE MEDAGLIE AZZURRE/ Argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco. Bronzo per la Quadarella nel nuoto, Irma Testa nella boxe e Nino Pizzolato nel sollevamento pesi. Atletica: Jacobs incanta, bene anche Tortu

di FABIO CAMILLACCI/ A Tokyo 2020 entra nel vivo l’atletica: la regina degli sport. Il nostro Marcell Jacobs da subito spettacolo. Splendido l’esordio del velocista azzurro che vince la batteria numero 3 dei 100 metri uomini in 9”94, nuovo record italiano. Passa anche Filippo Tortu con il tempo di 10.10. Domani semifinali e finali. Tra le donne, straordinario dominio giamaicano nella finale dei 100 metri. Oro alla Thompson che centra anche il nuovo record olimpico con il tempo di 10”61; argento alla Fraser, bronzo per la Jackson.

Le altre news di sabato 31 luglio. Con un 8.10 al primo salto Luigi Randazzo si è qualificato per la finale del lungo con la sesta misura. Italbasket ai quarti di finale dopo l’80-71 alla Nigeria. Gli azzurri hanno ribaltato il match nell’ultimo quarto grazie a un grande Melli, autore 15 punti. Il Settebello di pallanuoto batte 16-8 il Giappone in attesa della sfida alla forte Ungheria.

Le medaglie di giornata. Nel tiro con l’arco Mauro Nespoli ha perso nella finale per l’oro, conquistando però un ottimo argento. Nel nuoto bronzo per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero. Bronzo anche per Nino Pizzolato nel sollevamento pesi, categoria 81 chilogrammi. E Storico bronzo nella boxe femminile per Irma Testa. Delusione invece per le azzurre della sciabola: l’Italia, in vantaggio a un certo punto di 10 stoccate, è stata rimontata dalla Corea del Sud che ha chiuso 45-42 prendendosi il bronzo. Italia sempre 15° nel medagliere con 24 medaglie: 2 ori, 8 argenti e 14 bronzi.