TENNIS, ATP CUP/ Fabio Fognini protagonista nel bene e nel male: l’Italia supera la Norvegia e ora si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro gli Stati Uniti

di MARIO MEDORI/ Atp Cup di tennis: nella nuova e tanto criticata competizione per Nazionali, Fabio Fognini protagonista nel bene e nel male per gli azzurri. Italia-Norvegia finisce 2-1 e martedì contro gli Stati Uniti ci sarà la sfida decisiva. Nella partita con i norvegesi infatti Fognini perde il singolare dopo il match vinto da Travaglia; poi nel doppio con Bolelli, “Fogna” supera in due set la coppia Ruud-Durasovic e lascia la nostra Nazionale in corsa per i quarti di finale.

Dunque, c’è ancora speranza per l’Italia in Atp Cup, il torneo per Nazioni che si sta disputando in Australia. Dopo il tonfo contro la Russia (3-0), a Perth gli azzurri superano a fatica gli scandinavi. A decidere la sfida, come detto, la gara di doppio con Fognini-Bolelli che hanno battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 Ruud e Durasovic.

La sfida con la Norvegia. Nel primo incontro, Travaglia si era sbarazzato facilmente di Durasovic con un doppio 6-1 ma Fognini, nel secondo, è caduto contro Ruud giocando una pessima partita (6-2-6-2 il finale a favore del norvegese). L’Italia però grazie alla vittoria nel doppio resta in corsa per qualificarsi ai quarti di finale e si giocherà il passaggio del turno contro gli Stati Uniti martedì 7 gennaio alle 10.30 ora italiana.