TEMPI SUPPLEMENTARI 2.0/ Sotto l’albero di Natale, un settebello per l’Inter. I nerazzurri matano il Toro e restano a +4 sul Milan che vince a Empoli. Terzo crollo interno di fila per il Napoli battuto dallo Spezia: partenopei a -7 dalla capolista. La Samp rallenta la Roma, tris Lazio a Venezia. Ora la sosta per le festività, si torna in campo per la Befana

di FABIO CAMILLACCI/ Ultimo turno di Serie A prima della sosta per le festività natalizie. Un turno valido per la 19° e ultima giornata del girone d’andata, in versione spezzatino infrasettimanale. E come accade da sempre prima di Natale, nono sono mancate le sorprese: Napoli clamorosamente battuto in casa dallo Spezia, Roma fermata all’Olimpico dalla Sampdoria. L’Inter capolista invece continua a correre e sotto l’albero trova un fantastico settebello di Natale.

Stadio Meazza di Milano. L’esterno olandese Dumfries segna ancora castigando un bel Torino. Settimo successo consecutivo per i nerazzurri, che soffrono più del previsto ma segnano in contropiede il gol vittoria e poi resistono agli assalti del Toro. L’1-0 finale consente alla squadra di Simone Inzaghi di tenere a -4 il Milan vittorioso a Empoli per 4-2 e di mandare a -7 i partenopei di Spalletti e a -8 l’Atalanta. L’Inter peraltro festeggia le 6 partite di fila senza subire reti (nella foto a destra e in home page: la festa nerazzurra al termine del match).

Milan, poker a Empoli e secondo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sul Napoli: Kessie in versione trequartista firma una doppietta. Grande protagonista della sfida, il centrocampista ivoriano, schierato alle spalle di Giroud. Di Florenzi, Hernandez, Bajrami e Pinamonti (rigore) gli altri gol. Una bella boccata d’ossigeno per la compagine di Stefano Pioli reduce da un periodo difficile tra eliminazione dalla Champions e sconfitte in campionato.

Stadio Maradona indigesto per il Napoli: terzo k.o. interno consecutivo per gli azzurri. Dopo Empoli e Atalanta, anche lo Spezia passa a Fuorigrotta: 1-0 con decisiva autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Napoli scarico, imballato e senza idee. Le tante assenze si fanno sentire, ma l’ennesima caduta tra le mura amiche non ha giusitificazioni; soprattutto perchè arrivata contro una squadra quartultima in classifica e con l’allenatore Thiago Motta sulla graticola. D’altronde, un dato dice tutto: il Napoli nelle ultime 8 gare ha collezionato appena 8 punti: un cammino da lotta salvezza.

Le altre partite dell’ultimo turno di andata. La Roma stecca in casa contro la Sampdoria e in chiave corsa Champions non approfitta della caduta del Napoli e del pareggio dell’Atalanta. All’Olimpico è 1-1, entrambi i gol nella ripresa: Shomurodov porta in vantaggio i giallorossi, risponde Gabbiadini. Rallenta ancora la Fiorentina: 1-1 a Verona. Lazio cinica a Venezia: i biancocelesti soffrono molto ma alla fine passano per 3-1. Derby emiliano Sassuolo-Bologna nel segno dei rossoblù di Mihajlovic: 3-0. Ora tutti in vacanza: si torna in campo per la Befana giovedi 6 gennaio 2022.