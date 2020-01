TEMPI SUPPLEMENTARI/ Settebello Atalanta, storica umiliazione interna per il Toro. La Dea passeggia sui granata e aggancia la Roma al quarto posto. Dragowski salva la Viola col Genoa. Colpo Bologna a Ferrara ed è bagarre salvezza

di FABIO CAMILLACCI/ Atalanta settebellezze negli anticipi del sabato validi per la 21° giornata di Serie A. Per il Toro è una notte da incubo. Allo stadio Olimpico Grande Torino, lo sloveno Ilicic è scatenato: cala un tris e segna pure da centrocampo. Strepiposo. Il clamoroso 7-0 è completato da Gosens, Zapata e da una doppietta di Muriel. Oltretutto, la squadra granata chiude in 9 per le espulsioni di Izzo e Lukic. La Dea di Gasperini si conferma dunque macchina da gol: miglior attacco del torneo con ben 57 reti. La vittoria consente peraltro ai nerazzurri di agguantare la Roma al quarto posto, in attesa del “Derby del Cupolone” di domenica. E’ un risultato storico. Per il Torino infatti si tratta della peggior sconfitta casalinga della sua storia. E in tutto questo, il migliore in campo è il portiere dei padroni di casa Sirigu.

La Fiorentina ringrazia Dragowski: al Franchi contro il Genoa, il portiere polacco salva la Viola. Il Genoa recrimina ma lo 0-0 consente ai grifoni liguri di agganciare Brescia e Spal con cui ora condividono l’ultimo posto in classifica. Tutte e tre le squadre sono a quota 15 punti. In questo momento però tutte e tre finirebbero in Serie B. Paura per il centrocampista gigliato Castrovilli che si ferma per un lieve malore dopo uno scontro di gioco: accertamenti in ospedale, fortunatamente niente di grave. Come detto, migliore in campo il portiere della Fiorentina Dragowski che al 13′ para anche un rigore allo specialista Criscito: primo errore dopo 15 penalty di fila trasformati. Sul taccuino anche altri tre interventi prodigiosi dell’estremo difensore viola. Mister Iachini rimane imbattuto ma sul piano del gioco il passo indietro della Fiorentina è netto.

Spal-Bologna 1-3. In uno dei tanti derby emiliani del campionato, Petagna illude i ferraresi, poi è show felsineo. E così la squadra di Sinisa Mihajlovic ritrova la vittoria. Padroni di casa in vantaggio su rigore. L’autogol di Vicari e le reti di Barrow e Poli ribaltano il risultato. Un successo che consente ai rossoblu di agganciare il Torino a quota 27. La compagine di Semplici invece resta nella zona che porta in B; dopo la sorprendente vittoria in casa dell’Atalanta rimedia la quinta sconfitta interna e rischia grosso.