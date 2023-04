TEMPI SUPPLEMENTARI/ Ribaltone in Serie A, comanda il Centro Sud: Napoli, Lazio e Roma sono le prime 3 della classifica a 8 turni dal termine. I giallorossi di Mourinho rifilano un tris all’Udinese. La Juventus continua a soffrire di mal di trasferta: bianconeri sconfitti a Reggio Emilia dal Sassuolo

di FABIO CAMILLACCI/ La domenica calcistica con le gare valide per il 30esimo turno, conferma che gli impegni infrasettimanali nelle Coppe europee hanno riflessi negativi sul campionato per le big della Serie A. In attesa di Fiorentina-Atalanta di lunedi, fa eccezione la Roma che all’Olimpico batte 3-0 l’Udinese. La Juventus invece cade in casa del Sassuolo. Per il resto, due pareggi per 1-1 tra Lecce e Sampdoria e tra Torino e Salernitana. E intanto, il podio del campionato recita: Napoli al comando davanti a Lazio e Roma. E’ il riscatto del Centro Sud calcistico, anche se le due romane sono ancora lontane dal traguardo finale del ritorno in Champions, rispetto ai partenopei che hanno già vinto lo scudetto.

La Roma di Josè Mourinho rifila un tris all’Udinese e consolida il terzo posto con 56 punti alle spalle della capolista Napoli e della bella Lazio di Maurizio Sarri. Tra infortuni e gestione dei calciatori in vista del difficile match di ritorno di Europa League contro il Feyenoord, lo Special One è costretto a stravolgere la formazione titolare; ma azzecca tutte le mosse, cambi compresi, e vince.

Apre Bove, chiude Abraham. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Bove che segna dopo il rigore sbagliato da Cristante. Secondo palo dal dischetto in tre giorni dopo quello colpito a Rotterdam da capitan Pellegrini nella sfida di andata europea persa in Olanda. Nella ripresa è proprio Pellegrini a riscattarsi dopo l’errore del De Kuip: staffilata per il raddoppio e corsa ad abbracciare Mourinho (nella foto). Poi Rui Patricio para un penalty a Pereyra blindando la vittoria. Il sigillo è di Abraham di testa al 91′.

Juve col mal di trasferta. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, arriva il quinto k.o. stagionale in Serie A; il terzo nelle ultime 4 partite. Vecchia Signora mai così male da 13 anni. Al Mapei Stadium decide la sfida una rete di Defrel al 64′. Nella circostanza, però, è determinante l’errore del 22enne Nicolò Fagioli; successivamente, il centrocampista bianconero viene sostituito e scoppia a piangere in panchina. Massimiliano Allegri lo consola e a fine gara davanti a microfoni e telecamere dichiara: “Volevamo fare un balzo in avanti. Ma non è stata colpa di Fagioli”.

Le altre due sfide andate in scena in questa domenica calcistica. Come detto, due pareggi: con le squadre impegnate nella lotta salvezza che muovono comunque la classifica. E’ il caso del Lecce che torna a +5 sul Verona terzultimo. Al Via del Mare salentini avanti con Ceesay, ma, raggiunti da Rodriguez. C’è comunque rammarico per i ragazzi di Baroni incapaci di piegare l’ultima della classe. All’Olimpico Grande Torino è invece 1-1 tra Toro e Salernitana. Punto salvezza per i campani sempre a +7 sull’Hellas. Apre Vihlena per gli ospiti, pareggia Sanabria.

La classifica di Serie A dopo 30 giornate

Napoli 75

Lazio 61

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 48*

Juventus 44 (15 punti di penalizzazione)

Bologna 44

Fiorentina 41*

Sassuolo 40

Udinese 39

Torino 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Sampdoria 16

* una partita in meno