TEMPI SUPPLEMENTARI/ Raspadori-gol al 93′, Juventus al tappeto e il Napoli può preparare la festa scudetto. L’aritmetica per il tricolore potrebbe arrivare già domenica prossima con 6 turni d’anticipo sulla fine del campionato. Lukaku e Leao rilanciano Inter e Milan nella corsa alla zona Champions

di FABIO CAMILLACCI/ Il Napoli vince a Torino contro la Juventus grazie a una rete di Raspadori al 93′ ,e può in tal modo avviare i preparativi della festa per il terzo scudetto della sua storia. Attualmente, i partenopei hanno 17 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 7 giornate dal termine. Lazio sconfitta clamorosamente sabato sera all’Olimpico dal Torino. Quindi, 17 punti di vantaggio sui 21 totali ancora a disposizione. Pertanto, la grande festa tricolore all’ombra del Vesuvio potrebbe scattare già domenica prossima: sabato 29 aprile è in programma Napoli-Salernitana, domenica 30 Inter-Lazio. Se la squadra di Spalletti dovesse battere gli amaranto di Paulo Sousa e quella di Sarri non riuscisse a vincere al Meazza contro i nerazzurri, arriverebbe anche l’aritmetica a sancire il trionfo annunciato del Napoli (nella foto: la festa dei calciatori azzurri al termine della partita vinta all’Allianz Stadium).

Il riscatto delle due milanesi. Inter e Milan, infatti, in questo 31esimo turno di campionato, non giocano a “ciapa no”. Nel lunch-match, tris nerazzurro in casa di un Empoli che ormai ha mollato gli ormeggi no n avendo più nulla da chiedere a questa Serie A; anche se i toscani non possono ancora considerarsi aritmeticamente in salvo. Allo stadio Castellani torna protagonista la “Lu-La”: doppietta di Lukaku e sigillo finale di Lautaro. Mentre una doppietta del fenomenale Leao piega 2-0 il Lecce a San Siro. Con la semifinale di andata di Champions League ancora lontana, il tecnico milanista Pioli non fa turn over e non rinuncia al campione portoghese. E gli effetti si vedono.

Lotta per non retrocedere. La sconfitta di Milano manda in seria crisi il Lecce che adesso ha solo due punti di vantaggio sul Verona terzultimo. L’Hellas ci crede e con la vittoria contro il Bologna centrata nell’anticipo del venerdi, riapre del tutto la lotta salvezza. Lo Spezia, 1-1 sabato a Genova nel derby ligure in casa della Sampdoria ultima in classifica, è soltanto a +1 sugli scaligeri. La Salernitana, invece, con il 3-0 al Sassuolo rimane in acque tranquille. E comunque, a oggi, con 7 gare ancora da giocare, tutte le squadre comprese tra i 33 punti dei campani e i 26 dei veneti, sono coinvolte nella corsa a evitare l’ultimo posto che porta in B; considerando Cremonese e Samp già retrocesse.

In attesa di Atalanta-Roma, “Monday Night” di lunedi 24 aprile, spiccano le vittorie di Udinese e Monza. I friulani contro la Cremonese ritrovano gol e vittoria: alla Dacia Arena finisce 3-0 per i padroni di casa. Straordinario il successo dei brianzoli di Palladino. Sotto di due gol al Brianteo contro la Fiorentina, i biancorossi lombardi rimontano centrando un clamoroso ribaltone per 3-2. E in settimana torna la Coppa Italia con le due semifinali di ritorno: Inter-Juventus (1-1 all’andata a Torino) e Fiorentina-Cremonese con i viola forti del 2-0 dell’andata e a un passo dalla qualificazione alla finalissima.