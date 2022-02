TEMPI SUPPLEMENTARI/ Scudetto: è Napoli contro Milano. Gli azzurri passano a Venezia grazie a un ritrovato Osimhen, restano agganciati al Milan e puntano la capolista Inter. Juventus, il mercato paga: Verona piegato da Vlahovic e Zakaria

di FABIO CAMILLACCI/ Scudetto: è Napoli contro Milano. Questo il concetto rilanciato dalle partite della 24° giornata di Serie A. La sconfitta dell’Inter nel derby e la vittoria del Napoli a Venezia per 2-0 con reti di un ritrovato Osimhen e Petagna, riaprono del tutto la corsa al tricolore. Il massimo campionato di calcio non solo si conferma senza padrone, ma, diventa ancor più avvincente, equilibrato ed emozionante. Adesso la classifica recita: Inter 53 punti, Napoli e Milan 52. Ricordiamo però che i nerazzurri hanno una partita in meno.

Come avevamo previsto a inizio stagione, sarà dunque una corsa a tre fino all’ultima giornata: Inter, Milan e Napoli. E sabato prossimo la prima tappa scu detto: Napoli-Inter. Con un successo i partenopei tornerebbero in testa alla classifica. E questo Napoli dopo aver recuperato Osimhen sta per ritrovare anche altre due colonne come Koulibaly e Anguissa reduci dalla Coppa d’Africa vinta proprio dal Senegal del difensore azzurro; successo ai rigori contro l’Egitto di Salah (nella foto: la gioia di Osimhen ancora con la maschera protettiva dopo il grave infortunio al volto).

Nelle partite della domenica calcistica spicca anche la vittoria della Juventus firmata dai due nuovi acquisti. Un gioiello di Vlahovic (18° sigillo e vetta della classifica dei marcatori con Immobile per il serbo) e un gol di Zakaria lanciano i bianconeri all’Allianz Stadium contro il Verona. Madama approfitta in pieno del nuovo passo falso atalantino. Dea sconfitta 2-1 in casa dal Cagliari che si prende tre pesantissimi punti salvezza. E così, mentre la Juve scavalca l’Atalanta tornando al quarto posto (ma la compagine di Gasperini ha una gara in meno), la squadra di Mazzarri abbandona la zona retrocessione lasciando al Venezia il terzultimo posto.

Le altre sfide del 24° turno. La cura Giampaolo fa bene alla Sampdoria: a Marassi, Sassuolo schiantato con un perentorio 4-0. Decisivo e a segno anche il neoacquisto blucerchiato Stefano Sensi. L’Udinese castra le velleità europee del Torino: 2-0 per i friulani. Bologna-Empoli 0-0. Per completare il quadro bisognerà attendere Salernitana-Spezia di lunedi alle 20.45: un “Monday Night” dedicato alla lotta salvezza.