TEMPI SUPPLEMENTARI/ Napoli, la grande festa scudetto condita dalla vittoria contro la Fiorentina. La Juventus passa a Bergamo, colpo salvezza del Verona a Lecce. Corsa Champions e lotta per non retrocedere sempre più avvincenti

di FABIO CAMILLACCI/ Il massimo campionato di calcio si avvia alla conclusione dopo aver espresso un solo verdetto: il Napoli campione d’Italia. Nel capoluogo partenopeo è festa senza soluzione di continuità e così sarà per i prossimi mesi alla luce di uno scudetto arrivato dopo ben 33 anni. Napoli che in questa 34° giornata batte 1-0 la Fiorentina e festeggia il tricolore in uno stadio Maradona pieno in ogni ordine di posto. Per il resto, tutto ancora in alto mare, a parte la Sampdoria fanalino di coda da tempo condannata alla retrocessione in Serie B. Manca solo l’aritmetica.

Sempre più avvincente la corsa Champions. Ora sono le due romane a giocare a “ciapa no”: Lazio e Roma escono con le ossa rotte dalla sfida incrociata Roma-Milano. Mentre, Milan e Inter arrivano nel migliore dei modi all’attesissimo derby valido per le semifinali di Coppa Campioni; anche se il Milan è in ansia per le condizioni di salute di Leao. La Lazio oltretutto perde anche il secondo posto a vantaggio della Juventus corsara per 2-0 in casa dell’Atalanta nel lunch-match domenicale. Primo gol in A per il 19enne attaccante bianconero Samuel Iling-Junior.

Nell’ennesima giornata nera della classe arbitrale, sempre più mediocre, spicca un’altra corsa avvincente: quella alla salvezza. Merito di Verona e Cremonese. Colpaccio dell’Hellas in casa del Lecce ora totalmente risucchiato dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Al Via del Mare decide il match un gol di Ngonge al 71′.

Applausi alla Cremonese di Ballardini, sempre penultima in classifica, ma che da tempo ha cominciato a correre. Lo Spezia, invece, è sempre più in caduta libera. E la sconfitta rimediata sabato proprio contro una diretta concorrente come la Cremonese, potrebbe far crollare ulteriormente la compagine guidata da Semplici. A oggi, i liguri sono terzultimi a -3 dal Verona e a -4 dal Lecce.

Verso le partite del lunedi. Nel ricordare l’1-1 di Torino-Monza, lo spezzatino valido per questo 34esimo turno di campionato si completerà l’8 maggio. Ben tre le partite in programma: alle 18.30 Udinese-Sampdoria e Empoli-Salernitana, alle 20.45 il derby emiliano Sassuolo-Bologna. E da martedi, le semifinali di andata delle Coppe europee.

La classifica di Serie A a quattro giornate dal termine

Napoli 83 (Campione d’Italia)

Juventus 66

Lazio 64

Inter 63

Milan 61

Atalanta 58

Roma 58

Fiorentina 46

Monza 46

Torino 46

Bologna 45*

Udinese 43*

Sassuolo 43*

Salernitana 35*

Empoli 35*

Lecce 31

Verona 30

Spezia 27

Cremonese 24

Sampdoria 17*

* una partita in meno