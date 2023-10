TEMPI SUPPLEMENTARI/ Milan al comando del campionato davanti all’Inter. Terzo posto per la Juventus e per la bella Fiorentina che sbanca Napoli. Avanzano le due romane: la Lazio piega l’Atalanta, poker Roma a Cagliari ma giallorossi in ansia per Dybala. Salernitana: Paulo Sousa rischia l’esonero, Pippo Inzaghi in pole per sostituirlo

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo l’ottava giornata di Serie A e prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, comanda sempre Milano: ma alla luce della contestata vittoria di Genova (Pulisic in occasione del gol vittoria tocca il pallone con un braccio) contro il bel Genoa dell’ex rossonero Gilardino, adesso al comando c’è il Milan in solitaria con 21 punti. La nuova stecca interna, dopo la sconfitta con il Sassuolo il pareggio col Bologna, costa all’Inter un ritardo di due lunghezze dai cugini. Rimangono comunque le due milanesi le principali pretendenti allo scudetto. Entrambe in corsa per la seconda stella sul petto che indica 20 titoli in bacheca.

Le inseguitrici. Al terzo posto a pari punti troviamo Juventus e Fiorentina. Niente di nuovo nel “Derby della Mole”: ormai le vittorie bianconere nella stracittadina contro il Toro, non fanno più notizia. I granata non vincono un derby dal 2015 e in trasferta addirittura dal 1995. Splendido colpo esterno della Viola che cala un tris al Maradona. Il 3-1 con cui i gigliati di Vincenzo Italiano passano in casa dei campioni d’Italia, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme per gli azzurri di Rudi Garcia; letteralmente involuti rispetto all’anno magico che ha portato al terzo tricolore della storia partenopea (nella foto: l’esultanza di Nico Gonzalez dopo il terzo gol della Fiorentina).

Avanzano le due romane. All’Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri vince di forza contro un’Atalanta capace di annullare lo 0-2 iniziale. Rimonta orobica stroncata dal 3-2 decisivo firmato Vecino: ottimo gregario uruguaiano col vizio del gol. Bel poker romanista a Cagliari: 4-1 per i giallorossi di Mourinho. Ma la vittoria è guastata dall’infortunio al ginocchio di Dybala colpito duro da Prati. Si parla di trauma distorsivo e adesso a Trigoria sale l’ansia in attesa degli esami strumentali che speriamo escludano lesioni gravi per “La Joya”. Sul tabellino spicca la doppietta di Lukaku: quinta rete in campionato e terzo posto nella classifica marcatori guidata da Lautaro a quota 10.

Le altre gare dell’ottavo turno. Prosegue il bel momento di Monza e Frosinone. I brianzoli in casa liquidano con un netto 3-0 la Salernitana. E adesso il tecnico degli amaranto Paulo Sousa è a forte rischio esonero; si parla di Pippo Inzaghi come possibile sostituto. Allo Stirpe invece i ciociari battono 2-1 il Verona in caduta libera dopo la bella partenza. Con il Cagliari sempre fanalino di coda, in chiave lotta salvezza muovono la classifica con un punto: Lecce, Empoli e Udinese. Si torna in campo tra due settimane con il clou rappresentato da Milan-Juventus in programma domenica 22 ottobre alle 20.45.

La classifica di Serie A dopo 8 giornate

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Fiorentina 17

Napoli 14

Atalanta 13

Frosinone 12

Monza 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2