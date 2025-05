TEMPI SUPPLEMENTARI/ Lotta tricolore: il Napoli ha più di mezzo scudetto in tasca. Corsa Champions sempre incerta e affascinante con 5 squadre racchiuse in 4 punti. Primo verdetto: il Monza torna in Serie B

di FABIO CAMILLACCI/ Manca solo il “Monday Night” Genoa-Milan per mandare definitivamente in archivio questa 35esima giornata del massimo campionato di calcio. E a tre turni dal termine arriva il primo verdetto: il Monza di Adriano Galliani, quel Monza portato in Serie A per la prima volta nella sua storia da Silvio Berlusconi, retrocede aritmeticamente in B da fanalino di coda. Per il resto, ancora tutto da decidere in testa e in coda tra tricolore, corsa all’Europa e lotta per non retrocedere. In tema di lotta scudetto, botta e risposta tra la capolista Napoli e l’Inter che insegue sempre a -3. Il calendario continua a dire Napoli bravo a superare anche il difficile ostacolo Lecce.

La situazione. Adesso per il loro quarto tricolore, il secondo nel giro di 3 anni, ai partenopei bastano 7 punti in tre partite tra Genoa in casa, Parma fuori e Cagliari al Maradona. Questo ovviamente se i nerazzurri di Simone Inzaghi dovessero fare bottino pieno tra Torino (in trasferta), Lazio (al Meazza) e Como (al Sinigaglia). Un trittico decisamente peggiore di quello dei campani; peraltro, in mezzo, cioè martedi prossimo, per l’Inter ci sarà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona dopo il 3-3 maturato in terra catalana. Per carità, nel calcio non esistono partite facili, vincere è sempre difficile, ma, non pensiamo di esagerare scrivendo che Antonio Conte a oggi ha più di mezzo scudetto in tasca.

Ancora più affascinante e incerta la corsa all’Europa. Con il 4-0 rifilato al Monza, l’Atalanta consolida il terzo posto allungando sulle inseguitrici visto che Bologna-Juventus finisce 1-1: al vantaggio bianconero firmato Thuram, risponde Freuler. E adesso la Dea è a +5 sulle tre squadre che occupano il quarto po sto. Oltre alla Vecchia Signora, infatti, a 63 punti ci sono le due romane. La Roma di Claudio Ranieri che batte 1-0 la Fiorentina all’Olimpico grazie a un gol di Dovbyk e allunga a 19 risultati utili consecutivi la sua serie positiva. E la Lazio che in trasferta continua ad avere un rendimento straordinario rispetto al ruolino di marcia casalingo: 1-0 biancoceleste a Empoli firmato Dia. Il Bologna è a 62 punti, la Viola a 59. Insomma, in lotta per la quarta piazza Champions, ci sono ben 5 squadre racchiuse in 4 punti (nella foto a destra in home page: Tudor, Ranieri, Baroni e Italiano).

La lotta per non retrocedere. Con una giornata di meno al termine di questa Serie A 2024-2025, la situazione resta la stessa, a parte l’aritmetica retrocessione del Monza. Con 33 punti il Cagliari è praticamente in salvo. Manca poco invece a Verona e Parma ferme a quota 32. Pertanto, saranno il Lecce con 27 punti, il Venezia a 26 e l’Empoli a 25, a lottare fino all’ultimo minuto per evitare gli altri due posti che portano nel torneo cadetto. Sulla carta, il calendario migliore ce l’ha l’Empoli; più difficile invece da qui alla fine il cammino di Lecce e Venezia. Non sono previsti scontri diretti tra le tre pericolanti.