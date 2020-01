TEMPI SUPPLEMENTARI/ L’Atalanta frena l’Inter: tutto rimandato per il titolo di campione d’inverno. La Dea sfiora il colpaccio, Handa salva Conte. Lazio 10 e lode: stende il Napoli e sogna. Fattore Ibra per il Milan: il Diavolo torna a vincere

di FABIO CAMILLACCI/ Grandi emozioni al giro di boa di un massimo campionato di calcio che si conferma sempre più incerto ed equilibrato. Negli anticipi della 19° giornata di Serie A, l’Inter fallisce il match point per laurearsi campione d’inverno. Al Meazza contro l’Atalanta finisce 1-1. E va anche bene ai nerazzurri di Antonio Conte visto che a pochi minuti dal termine Handanovic para un rigore a Muriel. Lautaro porta avanti la squadra di casa, Gosens la raggiunge e Handa la salva. Pertanto, per assegnare il platonico titolo d’inverno, bisognerà attendere Roma-Juventus di domenica sera. Con una vittoria della squadra di Sarri: sorpasso bianconero e “mezzo scudetto”. L’Inter dunque si aggrappa alla squadra di Fonseca: in caso di pareggio o vittoria giallorossa, nerazzurri primi in classifica alla fine del girone d’andata grazie a una migliore differenza reti. Ricordiamo infatti che gli scontri diretti (la Juve ha vinto il primo per 2-1 a San Siro), valgono solo in caso di arrivo a pari-punti al termine della stagione. Intanto, la Lazio continua a spaventare le prime due della classe: Napoli battuto 1-0 a Roma e decima vittoria di fila per gli inarrestabili biancocelesti, al momento terzi a 4 punti dalla vetta ma con una partita in meno (devono recuperare la sfida interna contro il Verona). Attenzione a questa Lazio: bella e fortunata.

Stadio Meazza di Milano: l’Inter rallenta, l’Atalanta fa un figurone. Sulla ruota di San Siro esce un pareggio: ma è un crescendo di emozioni. I calciatori di Antonio Conte giocano come furie il primo tempo, ma i nerazzurri di Gasperini hanno un motore inesauribile e non abbassano mai la testa. Il solito Lautaro Martinez è subito super e firma l’1-0. La Dea però non molla e viene penalizzata dall’arbitro Rocchi e dal Var che negano un rigore ai bergamaschi con tanto di espulsione dello stesso Lautaro. E ancora: Gasp fa paura con il gol di Gosens e il para-rigori Handanovic è strepitoso nel neutralizzare il penalty di Muriel a 2 minuti dal 90′ (foto). Il punto consente comunque all’Atalanta di agganciare la Roma al quarto posto. Sull’Inter, ribadiamo un vecchio concetto: questa squadra ha bisogno di rinforzi per competere fino all’ultima giornata per lo scudetto. Non a caso, la società nerazzurra si sta muovendo molto sul mercato di gennaio. A breve, dovrebbero arrivare i primi importanti annunci. I nomi più gettonati sono: Eriksen, Young e Vidal.

Lazio da 10 e lode, Napoli sempre più giù. Ancora una vittoria dunque per la compagine di Simone Inzaghi: è la decima consecutiva in campionato, nuovo record assoluto per la squadra biancoceleste. Nella stagione 1998-99, la Lazio, all’epoca guidata da Sven Goran Eriksson si fermò a 9 successi di fila. Questa Lazio è bellissima ma anche fortunata: vince ancora una volta senza meritarlo, un pareggio sarebbe stato più giusto alla luce della prestazione dei partenopei e di quanto visto in campo. Decisivo l’ennesimo guizzo del capocannoniere Immobile, bravissimo a sfruttare un clamoroso errore del portiere Ospina (sostituto dell’infortunato Meret) a pochi minuti dal termine. Ora super Ciro guida la classifica dei bomber della Serie A con 20 reti. I capitolini peraltro sfatano anche alcuni tabù: da anni infatti gli azzurri maramaldeggiavano nell’Olimpico laziale; mentre Inzaghi da allenatore non aveva mai battuto il Napoli.

L’analisi del match di Roma. Lazio meno brillante del solito ma i biancocelesti confermano ancora una volta di avere un carattere d’acciaio e di non soffrire più di quei cali di tensione che li hanno frenati l’anno scorso e all’inizio di questa stagione. La scossa risale al 19 ottobre scorso: Lazio-Atalanta 3-3 con i padroni di casa capaci di rimontare ben tre reti alla straripante Dea dopo che il primo tempo si era chiuso con i bergamaschi in vantaggio per 3-0. Da quel giorno, l’Aquila ha sempre vinto tra campionato e Supercoppa; girando a vuoto solo in Europa League dalla quale non a caso è stata eliminata. Il Napoli, invece, è decisamente l’altra faccia della medaglia; lo sciagurato Napoli di quest’anno perde anche quando non lo merita. La formazione di Gattuso, infatti, dopo un primo tempo ordinato, era riuscita a prendere il comando delle operazioni nella ripresa, ma non è stata capace di trovare il gol. Grande recriminazione per il palo colpito da Zielinski sullo 0-0 e per le parate di Strakosha nell’assalto finale. Al contrario, la bella e fortunata Lazio, ha sfruttato al meglio la prima vera occasione; come detto su regalo degli avversari.

Ibra-gol e il Milan ritrova la vittoria. Zlatan Ibrahimovic segna il gol numero 57 in maglia rossonera e mette il punto esclamativo su Cagliari-Milan dopo che a inizio ripresa il 20enne attaccante portoghese Rafael Leao (scelto dallo svedese come partner ideale d’attacco) aveva aperto le danze realizzando la sua seconda rete milanista dopo quella alla Fiorentina. Dunque, la cura Ibra comincia a dare i suoi effetti: il Milan torna alla vittoria dopo tre partite senza gol, la scoppola con l’Atalanta e due soli pareggi contro Sassuolo e Sampdoria. Dopo tanto tempo, la squadra di Pioli gioca da squadra, controlla il primo tempo, sfiora il vantaggio per poi sprintare nella seconda frazione di gioco. Sul fronte opposto, prosegue l’involuzione del Cagliari: quarta sconfitta consecutiva e seconda battuta d’arresto di fila senza segnare. Stavolta, nemmeno un tiro in porta prima del crollo. E dire che in 17 partite la compagine isolata era stata capace di realizzare ben 33 gol, assaporando la zona Champions: adesso è sesta, a -6 dal quarto posto, e respira solo profumo di Europa League. Chiosa finale: Nainggolan e compagni oggi non hanno certo onorato la nuova maglia bianca realizzata per il centenario.