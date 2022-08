TEMPI SUPPLEMENTARI/ L’Atalanta frena il Milan campione d’Italia: a Bergamo finisce 1-1. Napoli show, poker al Monza con il georgiano Kvaratskhelia scatenato. Stecca Viola nel derby con l’Empoli

di FABIO CAMILLACCI/ E’ proseguito di domenica il secondo spezzatino calcistico della Serie A 2022-2023. Sabato 20 agosto 4 anticipi con la vittoria in scioltezza dell’Inter contro lo Spezia (3-0), il successo per 1-0 con cui il Sassuolo piega la neopromossa Lecce al Mapei Stadium di Reggio Emilia e due pareggi a reti bianche: Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Due 0-0 in cui a recriminare sono biancocelesti e friulani: gli uomini di Sarri per le tante occasioni fallite dal cecchino Immobile e non solo, i bianconeri per essere rimasti in 10 uomini a fine primo tempo a causa dell’espulsione di Perez.

Il primo big-match dell’anno è andato in scena a Bergamo: l’Atalanta frena il Milan campione d’Italia. Malinovskyi sorprende gli ospiti, rimedia Bennacer. Il vantaggio nerazzurro nel primo tempo manda in tilt il Diavolo che perde idee e convinzione. Nella ripresa, però, i rossoneri cambiano marcia e pareggiano; ma la fase difensiva della compagine di Pioli rimane un problema da risolvere per il tecnico milanista.

Stadio Diego Armando Maradona: è Kvaratskhelia show. Doppietta da applausi per il g eorgiano nel 4-0 con cui il Napoli di Spalletti travolge il neopromosso Monza di Berlusconi e Galliani (nella foto: Osimhen festeggia il georgiano). A segno per gli azzurri anche Osimhen e un altro neoacquisto: il difensore sudcoreano Kim che festeggia nel recupero del secondo tempo. Annullata una rete a Petagna. Dunque, la compagine partenopea si conferma macchina da gol: 5 al Verona alla prima giornata di campionato, 4 oggi ai brianzoli. Questo Napoli rinnovato fa davvero paura.

La Fiorentina stecca nel derby con l’Empoli. La squadra di Vincenzo Italiano forse paga la stanchezza provocata dalle tre gare disputate in una settimana tra campionato e andata del preliminare di Conference League contro gli olandesi del Twente. Al Castellani i gigliati non approfittano dell’espulsione di Luperto al 66esimo. I padroni di casa si arroccano in difesa e la Viola non sfonda. Al Dall’Ara botta e risposta tra Bologna e Verona nei primi 45 minuti: Arnautovic porta in vantaggio gli emiliani, pareggia Henry. Terza espulsione in questo terzo turno di A: cartellino rosso per Orsolini al 78esimo. Ora all’appello mancano Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus.