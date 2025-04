TEMPI SUPPLEMENTARI/ La Roma di Ranieri apre la crisi dell’Inter e lancia la volata scudetto al Napoli. Doccia scozzese per i nerazzurri: una doppietta di McTominay stende il Torino al Maradona. Ora, a quattro turni dal termine, la squadra di Conte guida con tre punti di vantaggio

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo tanti anni, lo spezzatino di campionato è cominciato di domenica. Questo per due circostanze: perchè è stato un sabato di lutto per i funerali di Papa Francesco e perchè Atalanta-Lecce programmata di venerdi è stata spostata per la morte del fisioterapista dei salentini. E la 34esima giornata di Serie A riserva un clamoroso ribaltone in testa alla classifica. La Roma sbanca per 1-0 il Meazza nerazzurro, il Napoli al Maradona batte 2-0 il Torino e allunga a +3 sui campioni d’Italia. Adesso, a quattro turni dal termine, la lotta scudetto recita: Napoli al comando con 74 punti, Inter 71. Il calendario, sulla carta, sorride decisamente ai partenopei; senza dimenticare che i meneghini in mezzo avranno anche la semifinale di Champions contro il Barcellona.

I giallorossi di Sir Claudio Ranieri aprono ufficialmente la crisi interista. A San Siro decide una rete di Matias Soulé: argentino ancora una volta decisivo con il suo quinto sigillo personale. Si allunga così a 18 gare la serie positiva dei giallorossi: 13 vittorie (di cui 8 di “corto muso”, per 1-0) e 5 pareggi da dicembre a oggi. Quella capitolina è la miglior squadra del 2025, ennesimo capolavoro del “Normal One” della panchina. Ranieri ha ereditato la Roma dall’inadeguato Juric a due soli punti dalla zona retrocessione e nel giro di 5 mesi l’ha portata in piena corsa per la zona Champions League.

Doccia scozzese per l’Inter. Terza batosta consecutiva per i nerazzurri dopo le sconfitte contro Bologna (campionato) e Milan (Coppa Italia). Adesso, la squadra di Simone Inzaghi rischia seriamente di passare dal sogno “triplete” all’incubo “zero tituli”. Dopo il successo romanista al Meazza, per il Napoli era vietato sbagliare e non ha sbagliato. Torino liquidato nei primi 45 minuti grazie allo strepitoso nazionale di Scozia McTominay, autore di una splendida doppietta. Nessun centrocampista come lui al primo anno di Serie A a livello di realizzazioni: 11 gol.

Come per lo scudetto, è sempre più avvincente la corsa per l’Europa tra Champions, Europa League e Conference. L’Atalanta terza in graduatoria, in casa stecca ancora e non va oltre l’1-1 contro il Lecce. La Juventus, in attesa di Udinese-Bologna, riscatta la caduta di Parma, liquida senza problemi il Monza ormai retrocesso e torna al quarto posto. Dopo Cagliari, seconda vittoria settimanale per la Fiorentina che si prende per 2-1 il derby con l’Empoli. Vince anche il Milan che passa 2-0 a Venezia. Completa il quadro della domenica Como-Genoa 1-0. Lunedi 28 aprile, oltre al match di Udine, andranno in scena Verona-Cagliari e Lazio-Parma.