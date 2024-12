TEMPI SUPPLEMENTARI/ Inter affamata ed esagerata: Lazio umiliata e battuta in casa dai nerazzurri per 6-0. L’Atalanta rimane al comando, il Napoli tiene il passo. Fiorentina e Juventus si staccano ulteriormente dal treno scudetto. Milan a corrente alternata. Roma: nuova batosta e incubo retrocessione

di FABIO CAMILLACCI/ I campioni d’Italia sono ancora affamati. La conferma è arrivata dal “Monday Night” valido per la 16° giornata di Serie A: Lazio umiliata all’Olimpico dalla squadra del grande ex Simone Inzaghi. Finisce con un risultato tennistico in favore dei nerazzurri: 6-0. Riscattata, dunque, in men che non si dica la deludente trasferta di Champions a Leverkusen contro il Bayer. Nel primo tempo: vantaggio di Calhanoglu, raddoppio di Dimarco. Nella ripresa, le reti di Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram rendono clamoroso il risultato finale; visto che alla vigilia questa era una sfida tra terze in classifica. In tal modo, a tre turni dal termine del girone d’andata, s’infiamma la volata per il platonico ma significativo titolo d’inverno.

Dalla “Beneamata” un segnale al campionato in tema di lotta scudetto. Dopo questo successo in casa laziale, infatti, la compagine meneghina torna a -3 dall’Atalanta capolista, ma, ha una gara in meno visto che deve recuperare la sfida di Firenze contro la Viola, rinviata per il grave problema che ha colpito Edoardo Bove. La Dea, però, continua a stupire: a Cagliari è arrivata la decima vittoria di fila in campionato per il team di Gasperini. Il Napoli tiene il passo e riscatta la sconfitta del Maradona contro la Lazio vincendo in rimonta a Udine. Fiorentina e Juventus si staccano dal treno delle prime tre. Gigliati battuti a Bologna nel “Derby dell’Appennino”, bianconeri fermati sul pari all’Allianz Stadium dal Venezia. Madama così prosegue il suo cammino a corrente alternata tra Europa e Serie A.

Il tabellino di Lazio-Inter 0-6. La Lazio di Marco Baroni è bella e spavalda solo fino alla mezz’ora di gioco, poi salgono in cattedra i campioni d’Italia che sbloccano lo 0-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 41′; penalty concesso per un tocco di mano in area di Gigot. Dimarco al 45′ raddoppia su splen dido assist di Dumfries. Nel secondo tempo, i biancocelesti escono dal campo e i nerazzurri dilagano. Minuto 51: magia dal limite di Barella. Al 53′ Dumfries cala il poker con un colpo di testa imperioso. Al 77′ una gran giocata di Carlos Augusto vale il pokerissimo prima del sesto gol firmato Thuram con un guizzo al 90′. Una rete che in classifica marcatori porta il francese a quota 11, a una sola lunghezza dal capocannoniere Retegui al comando con 12 centri.

Altre considerazioni dopo il 16° turno di Serie A. Il Milan di Fonseca rimane sulle montagne russe, anche per colpa del pessimo rapporto tra il tecnico lusitano e alcuni calciatori della rosa. Problemi di spogliatoio per il Diavolo. La Roma dopo aver assaporato i primi frutti della cura Ranieri, sprofonda di nuovo. La brutta sconfitta di Como riporta i giallorossi in piena lotta per non retrocedere. A proposito di lotta salvezza, bisogna dire che quest’anno in basso domina l’equilibrio come in alto. Tra i 16 punti di Roma, Lecce e Genoa e i 10 del Venezia fanalino di coda insieme al Monza, ci sono ben 9 squadre racchiuse in 6 punti. Pertanto, rispetto alle passate stagioni, nessun club può essere considerato spacciato o quasi a questo punto del torneo.