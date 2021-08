TEMPI SUPPLEMENTARI/ Il nuovo arrivato Tammy Abraham trascina la Roma di Mou che rifila un tris alla Fiorentina. Bene anche il Napoli contro il Venezia. La sorpresa di giornata è il pareggio della Juve a Udine. Rimontona Bologna

di FABIO CAMILLACCI/ Lo “spezzatino” della prima di campionato 2021-2022 è proseguito in questa calda domenica d’agosto con le nette vittorie di Roma e Napoli e il successo in rimonta del Bologna per 3-2. Non sono mancate le sorprese, anzi la sorpresa: Juventus sul 2-0 a Udine e raggiunta dai friulani prima del 3-2 firmato Cristiano Ronaldo partito dalla panchina; gol annullato dal Var per fuorigioco. Alla Vecchia Signora dunque non è bastato un ritrovato Dybala autore della rete del vantaggio. Gol bissato poi da Cuadrado. I padroni di casa agguantano il 2-2 grazie agli errori del portiere bianconero Szczesny. Di Pereyra su rigore e Deulofeu le reti della rimonta Udinese. Sul taccuino della sfida andata in scena alla Dacia Arena, anche i pali colpiti da Morata e Bentancur,

La Roma di Josè Mourinho rifila un tris alla bella Fiorentina di Vincenzo Italiano: 3-1. Quattro gol e due espulsioni sul tabellino del match dell’Olimpico. Nel primo tempo, l’arbitro Pairetto mostra il cartellino rosso al portiere viola Dragowski che fuori area stende lo scatenato neoacquisto Abraham lanciato in porta. A norma di regolamento forse sarebbe stato più giusto un giallo ma nella ripresa per la non scritta “legge di compensazione arbitrale”, il direttore di gara caccia per doppio giallo severo il romanista Zaniolo espulso a inizio di secondo tempo: la seconda ammonizione è al limite.

Di Mkhitaryan il primo gol giallorosso: splendido l’assist dell’attaccante ex C helsea. Su segnalazione del guardalinee l’arbitro annulla ma il Var rettifica: tutto regolare. Nella ripresa la Fiorentina pareggia con Pulgar ma la Roma reagisce e si prende i tre punti grazie a una doppietta di Veretout (sul primo gol altro assist di Abraham, sul secondo ancora una volta è decisivo il Var per convalidare). E’ sempre più la Roma di Mou: non bellissima ma pratica solida ed efficace. Pellegrini e compagni hanno giocato da squadra ancora una volta.

Stadio Diego Armando Maradona: Osimhen espulso e un rigore sbagliato, ma il Napoli è più forte e batte 2-0 il Venezia neopromosso. Rosso diretto al nigeriano nel primo tempo per una manata a un avversario. Nella ripresa l’arbitro Aureliano assegna due rigori ai partenopei per altrettanti falli di mano in area veneta: Insigne calcia alto il primo penalty, poi segna il secondo nel giro di 5′; anche qui tira tanta aria di “compensazione arbitrale”. Il raddoppio porta la firma di Elmas. Tanti problemi per il Napoli che non ha praticamente fatto mercato (a parte lo svincolato Juan Jesus) ed è lo stesso dell’anno scorso. Sempre da sciogliere il nodo legato al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: un’incognita che pesa come un macigno.

Bologna, una grande rimonta. Allo stadio Dall’Ara, i gol di De Silvestri e Arnautovic ribaltano la Salernitana. La squadra di Mihajlovic, dopo la brutta eliminazione dalla Coppa Italia a opera della Ternana, va sotto due volte (gol di Bonazzoli e Mamadou Coulibaly) ma non molla e trova la vittoria grazie alla doppietta del difensore e alla rete dell’attaccante austriaco arrivato dal mercato estivo. Due espulsi in Roma-Fiorentina, ben tre in questa gara: Strandberg, Soriano e Schouten. E adesso per completare il primo turno, riflettori puntati sulle due partite di lunedi 23 agosto: Cagliari-Spezia alle 18.30 e soprattutto Samporia-Milan alle 20.45.