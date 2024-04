TEMPI SUPPLEMENTARI/ Due pareggi mandano in archivio la 32esima giornata di Serie A: il Verona rimonta l’Atalanta, esulta l’olandese Noslin autore del 2-2. Finisce 1-1 Fiorentina-Genoa. Intanto, l’Inter prepara la festa scudetto nel derby col Milan. Rientrata la grande paura di Udine: il romanista Ndicka sta bene dopo il malore in campo

di FABIO CAMILLACCI/ Due pareggi chiudono il lungo spezzatino cominciato venerdi e valido per la 32° giornata di Serie A. Atalanta-Verona 2-2. Scamacca, come a Liverpool, accende subito la Dea; Lazovic e Noslin la riprendono (nella foto: l’esultanza del calciatore olandese). Gol e assist a Ederson per il centravanti nato a Roma. Nel secondo tempo, però, arriva la reazione della squadra di Baroni capace di rimontare il doppio svantaggio. Punto prezioso per l’Hellas in chiave salvezza.

Fiorentina-Genoa 1-1. Ospiti più vivaci nel primo tempo e in vantaggio su calcio di rigore al 42’ con Gudmundsson. Il pareggio dei gigliati arriva al 9’ della ripresa, grazie a Ikonè che di testa finalizza l’assist di Bonaventura. Per la Viola, in campionato, nuovo rinvio dell’appuntamento con la vittoria: la Fiorentina non vince ormai da quasi due mesi e, seppur con una gara in meno, rimane al decimo posto in classifica.

L’Inter comincia a preparare la festa scudetto. La frenata del Meazza contro un buon Cagliari, costringerà la capolista a vincere il derby di lunedi 22 aprile contro il Milan, per avere anche l’aritmetica di un 20° scudetto già da tempo in bacheca e solo in attesa dell’ufficializzazione. Se i nerazzurri fossero riusciti a battere i sardi, sarebbe bastato anche un pareggio per alzare il tricolore in faccia ai cugini rossoneri. Ma la sfida interista rimane intrigante.

La corsa Champions. Il pareggio nel derby col Torino torna a far rallentare la Juventus. Per fortuna di Madama, rallenta anche il Bologna stoppato dall’ottimo Monza. La Roma, invece, dovrà attendere per capire l’esito della trasferta di Udine: gara sospesa al 72esimo sull’1-1 per il malore che ha colpito Ndicka. Forse gli ultimi 18 minuti più eventuale recupero verranno disputati giovedi 25 aprile. Nel frattempo, la cosa più bella è che il difensore ivoriano sta bene. Probabilmente, il problema al cuore è stato causato solo da una dura botta al petto.

Le altre. Il Napoli continua a perdere occasioni per prendere in extremis il treno che vale la prossima Champions League. Il pareggio del Maradona contro il Frosinone lascia i partenopei a -10 dal Bologna quarto in classifica. La Lazio, dopo la batosta nel derby con la Roma, si rialza con un poker alla Salernitana, ma, apprende dall’interessato che a fine stagione perderà il “Mago” Luis Alberto.

La lotta salvezza. Dando da tempo per spacciata la Salernitana fanalino di coda, in questo 32esimo turno, delle “7 sorelle” in corsa per evitare gli ultimi due posti che portano in B, ha vinto soltanto il Lecce: pesante l’1-0 salentino nello scontro diretto con l’Empoli. Prezioso il 3-3 del Sassuolo contro il Milan, ma, per l’andamento del match, gli emiliani recriminano. Di Cagliari, Udinese e Verona abbiamo già scritto.